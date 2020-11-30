Боевые колесные машины, ракетные комплексы и неуправляемые реактивные снаряды: Что нового разработали в украинской оборонке
В "Укроборонпроме" заверили, что в этом году поработали лучше, чем в прошлом
В Украине постепенно модернизируют военную технику и создают новые образцы вооружения. Некоторые из них проходят испытания, а некоторые уже доказали свою эффективность и могут разрабатываться для оснащения украинской армии.
Рассказываем подробнее, какое вооружение будет поставляться в ВСУ, а какие образцы еще испытывают или разрабатывают.
Сколько продукции изготовил "Укроборонпром" в 2020 году
В "Укроборонпроме" сообщили, что за итогами 10 месяцев этого года изготовили вооружения и военной техники, а также оказали услуг по их ремонту и обслуживанию на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общий объем производства составил 25,2 миллиарда гривен, что на 3 миллиарда гривен больше, чем за январь–октябрь 2019 года.
Объем произведенной продукции (услуг) предприятий бронетанковой отрасли составил 180% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и равен 4,9 млрд грн (2,7 млрд грн в 2019 году соответственно).
Объем производства судостроительных и судоремонтных предприятия Концерна составляет 177% или 3,7 млрд грн (2,0 млрд грн в 2019 году соответственно).
Объем произведенной продукции и оказанных услуг на предприятиях радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения составил – 102% или 2,1 млрд грн.
Какую технику взяли на вооружение и получили в ВСУ
В июле была принята на вооружение Вооруженными силами Украины тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б".
Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" – полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Создана, как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн. Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предусматривается различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины.
В августе Вооруженные силы Украины приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун". Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что комплекс поставят на дежурство в 2021 году.
Очередной этап испытаний ракетного комплекса провели на государственном испытательном полигоне "Алибей" в мае и июне этого года.
Дальность пуска ракеты комплекса "Нептун" может достигать до 280 километров. Этого достаточно для действенного сдерживания агрессивных действий противника на море.
Скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно менять свой полетный путь.
Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора. Кроме этого, она устойчива к радиолокационным помехам, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника.
Комплекс крылатых ракет наземного базирования "Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активной огневой и радиоэлектронной противодействия противника.
В июне впервые передали военным беспилотный авиационный комплекс SPECTATOR-M1. Он пришел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года.
БпАК SPECTATOR-M1 предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и тому подобное.
Благодаря удачной аэродинамике один такой беспилотник может находиться в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км. Повторный запуск БПЛА занимает до десяти минут и не требует специальных взлетных площадок или дополнительного аэродромного оборудования для эксплуатации.
В октябре 2020 года ГАХК "Артем" изготовила первую партию неуправляемых реактивных снарядов РС-80.
РС-80 предназначена для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.
Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ, и даже на десантно-штурмовых катерах.
Благодаря увеличению веса боевой части с 3,6 до 4,6 кг, ракета может пробивать 400 мм брони при дальности запуска в 1,2–4 километра.
Для расширения области эффективного применения и унификации модификаций, разработчиками ГАХК "Артем" предусмотрено оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами. Так, оснащение этой ракеты пучково-осколочной боевой частью с программируемым большим подрывником позволяет осуществлять подрыв ракеты непосредственно в воздухе за несколько метров от цели. Данная модификация разработана для борьбы с БПЛА в составе ЗРК.
Дальность поражения воздушных целей – до 4 км, наземных – до 7 км.
Какие военные новинки испытывают в Украине
В 2020 году проводятся испытания некоторых интересных образцов вооружения.
Так, комплекс оптико-электронного противодействия "Каштан-3М" в этом году тестируют на кораблях. Сухопутная модификация уже принята на вооружение в ВСУ.
"Каштан-3М" – это мобильный автоматизированный комплекс, который предназначен для защиты надводных кораблей различного водоизмещения, а также стационарных и мобильных сухопутных объектов. Лазерные системы наведения стали неотъемлемой частью современных средств поражения – от танковой пушки до авиационной ракеты. Поэтому, основное назначение комплекса "Каштан-3М" заключается в нейтрализации высокоточного оружия – ракет, снарядов и авиабомб с лазерной системой наведения.
Основные технические характеристики:
- вероятность обнаружения излучения лазерных целеуказателей противника – не менее 0,9;
- вероятность отвода (перенацеливания) боеприпаса на ложную лазерную цель – менее 0,7;
- время от момента обнаружения лазерного излучения целеуказателя противника до момента постановки ложной лазерной цели – не более 1 секунды;
- время непрерывной работы в дежурном режиме – 24 часа с перерывом на обслуживание 30 минут;
- время перехода аппаратуры комплекса из дежурного режима в режим боевой работы – не более 5 секунд;
- диапазон углов обнаружения излучения лазерных целеуказателей:
– по азимуту 0 ... 360°;
– по углу места – 15°...+ 90°.
В 2020 году проходит государственные испытания лаборатория технического диагностирования авиационной техники.
Лаборатория – это кузов-фургон с системами автономного электропитания и жизнеобеспечения, расположенного на базе автомобиля КрАЗ с современным составом диагностического оборудования для комплексной и четкой оценки технического состояния авиационной техники. Ее назначение – исследование технического состояния самолетов и вертолетов, их двигателей и составных частей в авиационных подразделениях Воздушных Сил и на авиационных ремонтных заводах с целью определения возможности продления их жизненного цикла.
Установленные в лаборатории приборы позволяют обнаруживать поверхностные, подповерхностные и глубинные дефекты, как металлических, так и сотовых многослойных изделий авиационной техники, а также мест их расположения.
Завершили заводские испытания проекта "Берест" (глубокая модернизация боевой машины БМ-21 "Град").
Боевые возможности: современные цифровые технологии, реализованные на "Бересте", позволяют реализовать следующие функции:
- топогеодезическую привязку боевой машины;
- автоматическое наведение пусковой установки на цель;
- ведение стрельбы в различных режимах, контроль наличия боеприпасов;
- дистанционное управление стрельбой;
- автоматическое обращение изделия в походное положение;
- расширенные возможности по обмену информацией, отображению карт с нанесенными целями и их координатами.
Стоит отметить, что все комплектующие, за исключением бортового компьютера и средств связи, – украинского производства, что исключает импортозависимость и значительно снижает стоимость изделия.
Какое вооружение находится в разработке
Так в Нежине в ГП Научно-производственный комплекс "Прогресс" модернизировали управляемый артиллерийский снаряд с лазерным полуактивным самонаведением типа "Квітник".
Его назначение – с высокой вероятностью одним выстрелом поражать танки, бронированные машины пехоты и транспортные средства, пусковые установки ракет, самоходные артиллерийские установки, боевые, десантные или транспортные суда, мосты, переправы, защитные укрепления и другие цели.
После модернизации изделия практически получен новый снаряд с новыми качественными характеристиками, в первую очередь, это цифровой принцип обработки сигнала. Значительную часть сложных деталей изготавливают на заводе, в частности, элементы гироскопа.
Его преимущества:
- Поражает цели, движущиеся со скоростью до 10 м/с (36 км/ч).
- Поражает цель размером с лист бумаги А4 с расстояния 20 км
- 16 таких боеприпасов способны заменить 800 обычных снарядов.
- Изготовлен без российских комплектующих.
- Соответствует стандартам НАТО.
- Лазерное наведение на цель.
- Цифровая система управления.
- Аналогов подобного оружия в мире очень мало.
Характеристики:
- Калибр – 155/152 мм.
- Дальность стрельбы – до 20 км.
- Тип боевой части – осколочно-фугасная.
- Длина снаряда – не более 1250 мм.
- Вес снаряда – до 50 кг.
Сейчас в ГП НПК "Прогресс" полностью готовы к проведению необходимых предварительных и государственных испытаний "Квітника", а также серийного производства.
Завершили разработку станции помех средствам радиосвязи "МАНДАТ". В процессе работы станция способна обеспечивать решение многих функциональных задач.
Станция обеспечивает создания прицельных по частоте и времени радиопомех, проводит поиск, пеленгования (опционально), прослушивание, анализ и запись характеристик выявленных средств радиосвязи.
Среди главных назначений разработчики указали следующие:
- выявление, пеленгование (опционально) и постановка радиопомех (ПРП), РЕЗ радиосвязи тактического звена управления;
- базовых и мобильных станций транкинговой связи в диапазоне частот 30-6000 МГц;
- базовых и мобильных станций (абонентских терминалов) систем сотовой связи всех имеющихся стандартов, а также ПРП многоканальным системам передачи информации, использующим современные виды модуляции;
- сигналы с импульсно-кодовой модуляцией;
- сигналы многоканальных систем передачи информации с частотным FDMA, временным TDMA, кодовым CDMA разделением каналов, а также ортогональным частотным разделением каналов OFDM;
- обнаружение средств связи с ППРЧ со скоростью до 1000 прыжков в секунду;
- формирование помех средствам связи с ППРЧ со скоростью до 1000 прыжков в секунду;
- формирование помех заданной структуры.
Какие дальнейшие планы по вооружению ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк рассказал, чего еще стоит ждать в оборонной сфере.
По его словам, в этом году продолжается процесс, связанный с государственными испытаниями высокоточной системы "Ольха-М" с дальностью пуска до 120 километров. При условии завершения с положительными результатами госиспытаний – выход на серийные закупки.
В свою очередь, специалисты предприятия КБ "Южное" работают над созданием новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для РСЗО типа "Град", и большего калибра 220-мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган".
Ранее в Украине не изготавливались реактивные снаряды даже старых образцов к этим РСЗО. Новые снаряды должны иметь существенно увеличенную дальность действия в сравнении с советскими образцами – по "Тайфун-1" это 40 км против 20 км – при сохранении потенциала боевой части.