Боевые колесные машины, ракетные комплексы и неуправляемые реактивные снаряды: Что нового разработали в украинской оборонке

В "Укроборонпроме" заверили, что в этом году поработали лучше, чем в прошлом

Нептун Фото из открытых источников

В Украине постепенно модернизируют военную технику и создают новые образцы вооружения. Некоторые из них проходят испытания, а некоторые уже доказали свою эффективность и могут разрабатываться для оснащения украинской армии.

Рассказываем подробнее, какое вооружение будет поставляться в ВСУ, а какие образцы еще испытывают или разрабатывают.

Сколько продукции изготовил "Укроборонпром" в 2020 году

В "Укроборонпроме" сообщили, что за итогами 10 месяцев этого года изготовили вооружения и военной техники, а также оказали услуг по их ремонту и обслуживанию на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем производства составил 25,2 миллиарда гривен, что на 3 миллиарда гривен больше, чем за январь–октябрь 2019 года.

Объем произведенной продукции (услуг) предприятий бронетанковой отрасли составил 180% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и равен 4,9 млрд грн (2,7 млрд грн в 2019 году соответственно).

Объем производства судостроительных и судоремонтных предприятия Концерна составляет 177% или 3,7 млрд грн (2,0 млрд грн в 2019 году соответственно).

Подсчеты "Укроборонпром" Укроборонпром

Объем произведенной продукции и оказанных услуг на предприятиях радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения составил – 102% или 2,1 млрд грн.

Какую технику взяли на вооружение и получили в ВСУ

В июле была принята на вооружение Вооруженными силами Украины тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б".

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" Укроборонпром

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" – полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Создана, как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн. Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предусматривается различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины.

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" Укроборонпром

В августе Вооруженные силы Украины приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун". Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что комплекс поставят на дежурство в 2021 году.

Береговой ракетный комплекс "Нептун" Укроборонпром

Очередной этап испытаний ракетного комплекса провели на государственном испытательном полигоне "Алибей" в мае и июне этого года.

Дальность пуска ракеты комплекса "Нептун" может достигать до 280 километров. Этого достаточно для действенного сдерживания агрессивных действий противника на море.

Ракета " Нептун" АрміяInform

Скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно менять свой полетный путь.

Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора. Кроме этого, она устойчива к радиолокационным помехам, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника.

Комплекс крылатых ракет наземного базирования "Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активной огневой и радиоэлектронной противодействия противника.

В июне впервые передали военным беспилотный авиационный комплекс SPECTATOR-M1. Он пришел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года.

Беспилотный авиационный комплекс SPECTATOR-M1 Укроборонпром

БпАК SPECTATOR-M1 предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и тому подобное.

Благодаря удачной аэродинамике один такой беспилотник может находиться в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км. Повторный запуск БПЛА занимает до десяти минут и не требует специальных взлетных площадок или дополнительного аэродромного оборудования для эксплуатации.

В октябре 2020 года ГАХК "Артем" изготовила первую партию неуправляемых реактивных снарядов РС-80.

РС-80 предназначена для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ, и даже на десантно-штурмовых катерах.

Неуправляемый реактивный снаряд РС-80 Укроборонпром

Благодаря увеличению веса боевой части с 3,6 до 4,6 кг, ракета может пробивать 400 мм брони при дальности запуска в 1,2–4 километра.

Для расширения области эффективного применения и унификации модификаций, разработчиками ГАХК "Артем" предусмотрено оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами. Так, оснащение этой ракеты пучково-осколочной боевой частью с программируемым большим подрывником позволяет осуществлять подрыв ракеты непосредственно в воздухе за несколько метров от цели. Данная модификация разработана для борьбы с БПЛА в составе ЗРК.

Дальность поражения воздушных целей – до 4 км, наземных – до 7 км.

Какие военные новинки испытывают в Украине

В 2020 году проводятся испытания некоторых интересных образцов вооружения.

Так, комплекс оптико-электронного противодействия "Каштан-3М" в этом году тестируют на кораблях. Сухопутная модификация уже принята на вооружение в ВСУ.

"Каштан-3М" – это мобильный автоматизированный комплекс, который предназначен для защиты надводных кораблей различного водоизмещения, а также стационарных и мобильных сухопутных объектов. Лазерные системы наведения стали неотъемлемой частью современных средств поражения – от танковой пушки до авиационной ракеты. Поэтому, основное назначение комплекса "Каштан-3М" заключается в нейтрализации высокоточного оружия – ракет, снарядов и авиабомб с лазерной системой наведения.

Комплекс оптико-электронного противодействия "Каштан-3М" Укроборонпром

Основные технические характеристики:

вероятность обнаружения излучения лазерных целеуказателей противника – не менее 0,9;

вероятность отвода (перенацеливания) боеприпаса на ложную лазерную цель – менее 0,7;

время от момента обнаружения лазерного излучения целеуказателя противника до момента постановки ложной лазерной цели – не более 1 секунды;

время непрерывной работы в дежурном режиме – 24 часа с перерывом на обслуживание 30 минут;

время перехода аппаратуры комплекса из дежурного режима в режим боевой работы – не более 5 секунд;

диапазон углов обнаружения излучения лазерных целеуказателей:

– по азимуту 0 ... 360°;

– по углу места – 15°...+ 90°.

В 2020 году проходит государственные испытания лаборатория технического диагностирования авиационной техники.

Лаборатория – это кузов-фургон с системами автономного электропитания и жизнеобеспечения, расположенного на базе автомобиля КрАЗ с современным составом диагностического оборудования для комплексной и четкой оценки технического состояния авиационной техники. Ее назначение – исследование технического состояния самолетов и вертолетов, их двигателей и составных частей в авиационных подразделениях Воздушных Сил и на авиационных ремонтных заводах с целью определения возможности продления их жизненного цикла.

Лаборатория технического диагностирования авиационной техники Укроборонпром

Установленные в лаборатории приборы позволяют обнаруживать поверхностные, подповерхностные и глубинные дефекты, как металлических, так и сотовых многослойных изделий авиационной техники, а также мест их расположения.

Лаборатория технического диагностирования авиационной техники Укроборонпром

Завершили заводские испытания проекта "Берест" (глубокая модернизация боевой машины БМ-21 "Град").

Проект " Берест" Укроборонпром

Боевые возможности: современные цифровые технологии, реализованные на "Бересте", позволяют реализовать следующие функции:

топогеодезическую привязку боевой машины;

автоматическое наведение пусковой установки на цель;

ведение стрельбы в различных режимах, контроль наличия боеприпасов;

дистанционное управление стрельбой;

автоматическое обращение изделия в походное положение;

расширенные возможности по обмену информацией, отображению карт с нанесенными целями и их координатами.

Проект " Берест" Укроборонпром

Стоит отметить, что все комплектующие, за исключением бортового компьютера и средств связи, – украинского производства, что исключает импортозависимость и значительно снижает стоимость изделия.

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Какое вооружение находится в разработке

Так в Нежине в ГП Научно-производственный комплекс "Прогресс" модернизировали управляемый артиллерийский снаряд с лазерным полуактивным самонаведением типа "Квітник".

Его назначение – с высокой вероятностью одним выстрелом поражать танки, бронированные машины пехоты и транспортные средства, пусковые установки ракет, самоходные артиллерийские установки, боевые, десантные или транспортные суда, мосты, переправы, защитные укрепления и другие цели.

Снаряд с лазерным полуактивным самонаведением типа "Квітник" Укроборонпром

После модернизации изделия практически получен новый снаряд с новыми качественными характеристиками, в первую очередь, это цифровой принцип обработки сигнала. Значительную часть сложных деталей изготавливают на заводе, в частности, элементы гироскопа.

Его преимущества:

Поражает цели, движущиеся со скоростью до 10 м/с (36 км/ч).

Поражает цель размером с лист бумаги А4 с расстояния 20 км

16 таких боеприпасов способны заменить 800 обычных снарядов.

Изготовлен без российских комплектующих.

Соответствует стандартам НАТО.

Лазерное наведение на цель.

Цифровая система управления.

Аналогов подобного оружия в мире очень мало.

Характеристики:

Калибр – 155/152 мм.

Дальность стрельбы – до 20 км.

Тип боевой части – осколочно-фугасная.

Длина снаряда – не более 1250 мм.

Вес снаряда – до 50 кг.

Сейчас в ГП НПК "Прогресс" полностью готовы к проведению необходимых предварительных и государственных испытаний "Квітника", а также серийного производства.

Завершили разработку станции помех средствам радиосвязи "МАНДАТ". В процессе работы станция способна обеспечивать решение многих функциональных задач.

Станция помех средствам радиосвязи "МАНДАТ" Укроборонпром

Станция обеспечивает создания прицельных по частоте и времени радиопомех, проводит поиск, пеленгования (опционально), прослушивание, анализ и запись характеристик выявленных средств радиосвязи.

Станция помех средствам радиосвязи "МАНДАТ" Укроборонпром

Среди главных назначений разработчики указали следующие:

выявление, пеленгование (опционально) и постановка радиопомех (ПРП), РЕЗ радиосвязи тактического звена управления;

базовых и мобильных станций транкинговой связи в диапазоне частот 30-6000 МГц;

базовых и мобильных станций (абонентских терминалов) систем сотовой связи всех имеющихся стандартов, а также ПРП многоканальным системам передачи информации, использующим современные виды модуляции;

сигналы с импульсно-кодовой модуляцией;

сигналы многоканальных систем передачи информации с частотным FDMA, временным TDMA, кодовым CDMA разделением каналов, а также ортогональным частотным разделением каналов OFDM;

обнаружение средств связи с ППРЧ со скоростью до 1000 прыжков в секунду;

формирование помех средствам связи с ППРЧ со скоростью до 1000 прыжков в секунду;

формирование помех заданной структуры.

Станция помех средствам радиосвязи "МАНДАТ" Укроборонпром

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Какие дальнейшие планы по вооружению ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк рассказал, чего еще стоит ждать в оборонной сфере.

По его словам, в этом году продолжается процесс, связанный с государственными испытаниями высокоточной системы "Ольха-М" с дальностью пуска до 120 километров. При условии завершения с положительными результатами госиспытаний – выход на серийные закупки.

В свою очередь, специалисты предприятия КБ "Южное" работают над созданием новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для РСЗО типа "Град", и большего калибра 220-мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган".

Ранее в Украине не изготавливались реактивные снаряды даже старых образцов к этим РСЗО. Новые снаряды должны иметь существенно увеличенную дальность действия в сравнении с советскими образцами – по "Тайфун-1" это 40 км против 20 км – при сохранении потенциала боевой части.