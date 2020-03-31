Блокирование закона о рынке земли, гумпомощь от США и более полутысячи больных коронавирусом в Украине: Главное за 31 марта

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В Украине обещают размещать больных коронавирусом в помещениях выставочных центров и дворцов спорта

31 марта нардепы заблокировали подписания принятого сегодня ночью закона о рынке земли. К тому же стало известно об увольнении заместителя Генпрокурора и выделении Украине гуманитарной помощи от США. Далее рассказываем о главных событиях уходящего вторника.

Коронавирус в Украине: новая статистика

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19. Всего в Украине коронавирусом болеет 549 человек. При этом известно о 13 летальных случаях от коронавируса. Больше всего болеют в Киеве и Черновицкой области – 107 и 90 человек соответственно.

В Украине количество случаев заболевания до сих пор растет Фото из открытых источников

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в выставочных центрах и дворцах спорта могут развернуть дополнительные койкоместа для больных COVID-19.

Тем временем несколько лиц, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали. В Национальной полиции сообщили, что сбежавшие из обсервации,будут привлечены к административной ответственности.

А в России заявили о создании высокоточного теста на COVID-19. Ученые из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый набор реагентов для выявления коронавируса. Набор уже прошел клинические испытания и 25 марта его зарегистрировали для использования в России.

Бесплатная развозка медиков в Киеве

Министерство здравоохранения и служба такси Uber договорились о бесплатной перевозке медиков Киева шатлами во время карантина.

Uber из открытых источников

Компания Uber запускает специальный сервис Shuttle Heroes, в рамках которого бесплатно будет перевозить по Киеву работников медицинских учреждений в период карантина. Маршруты движения шаттлов проложены согласно предложениям Министерства инфраструктуры и распланированы так, чтобы помочь столичным врачам добраться до рабочих мест и вернуться домой. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медицинских учреждений Киева.

США выделили Украине помощь для борьбы с коронавирусом

Правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов для борьбы с распространением коронавируса.

Благодаря финансированию планируют провести медиа-кампании, которые будут информировать украинцев о предотвращении распространения вируса и подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты заболевших.

Подписание закона о рынке земли заблокировано

В Верховной Раде Украины заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта, зарегистрировав два постановления об отмене результатов голосования. Авторы постановлений – двое внефракционных нардепа Антон Поляков и Оксана Савчук.

Фото из открытых источников

Поэтому до рассмотрения постановлений подписание законопроекта №2178-10 заблокировано как для Дмитрия Разумкова, так и для Владимира Зеленского.

Онлайн-школа для всей Украины

6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", благодаря которому украинские школьники смогут продолжать обучение во время карантина. Ученики с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов с помощью сорока учителей из Киева.

С понедельника по пятницу в 10:00 уроки будут транслировать телеканалы "ПлюсПлюс", "112 Украина", ZOOM, NewsOne, ZIK, "Индиго", УНИАН, "Рада", "UA:Культура", "UA:Первый" и М1.

Заместитель Генпрокурора ушел в отставку

Виктор Трепак ушел с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию. После этого Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала его заявление об отставке.

Виктор Трепак ушел с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию Фото из открытых источников

Он заявил, что решил уйти с должности после того, как Венедиктова сменила функциональные обязанности заместителей и отстранила Трепака от всех дел, которые расследует Служба безопасности Украины, в том числе и от дела о нападении на Екатерину Гандзюк.

Такое перераспределение полномочий Трепак назвал способом воздействия и вмешательства в осуществление полномочий прокурора.

Ермак назвал условия саммита "нормандской четверки"

На брифинге руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал главным условием проведения саммита лидеров Нормандского формата выполнения договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже.

Обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО может начаться в ближайшие 2 недели Фото - president.gov.ua

"Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностей. В первую очередь, это минские договоренности", – заявил Ермак.

К тому же он отметил, что будущее Координационного совета в Трехсторонней контактной группе вместе с представителями ОРДЛО зависит от результатов консультаций с французскими, немецкими партнерами и ОБСЕ. При этом позиция Украины неизменна – переговоры с "ДНР", "ЛНР" проводить не будут.

США продлили санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России из-за кибератак против Соединенных Штатов.

"Эта значительная вредоносная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года", – заявил Трамп.

Принц Гарри и Меган утратили статус членов королевской семьи

Внук британской королевы Елизаветы II Гарри и его жена Меган Маркл официально сложили полномочия членов королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл EPA-EFE

"Хотя вы больше нас здесь не увидите, наша работа будет продолжаться. Спасибо этому сообществу – за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир лучше. Мы с нетерпением ждем на скорое воссоединение с вами", - написала пара в инстаграм-аккаунте.

Хотя Гарри и Меган формально сохранят титулы "Их высочеств", они больше не смогут ими пользоваться.

Видео дня

Больше всего просмотров на YouTube-канале телеканала ZIK сегодня собрало видео, в котором житель украинского села комментирует последствия введенного ночью рынка земли.

Обсуждение

Самым популярным на Facebook-странице телеканала ZIK сегодня стал пост, в котором народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич высказался по поводу дефолта в Украине.