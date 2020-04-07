Благовещение Пресвятой Богородицы: История, традиции, празднование, запреты и приметы

В апреле украинцы будут отмечать несколько больших религиозных праздников и первый из них — Благовещение

В Украине 7 апреля празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы - одно из 12 главных праздников, который отмечают христиане восточного обряда. В этот день верующие славят возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею спасителя – Иисуса Христа.

Рассказываем подробнее о традиции празднования праздника, а также о запретах и приметах этого дня.

История возникновения праздника

Согласно священному писанию, Дева Мария воспитывалась в иерусалимском храме, куда ее в трехлетнем возрасте, по воле Бога, отдали родители - святой Иоаким и святая Анна. В 14 лет Марии предстояло выйти замуж, и первосвященник храма, который знал об ее обете сохранить девственность, в особом порядке выбрал ей мужа-хранителя. Мужем стал Иосиф, плотник из Назарета.

В доме Иосифа Марии явился Архангел Гавриил, который сообщил ей благую весть. Она выносит и родит сына божьего и спасителя – Иисуса Христа. Юная девушка покорно приняла божью волю. И через 9 месяцев Мария родила Иисуса.

Благовещение символизирует воплощение Бога в мире смертных. Христиане начали отмечать праздник примерно в IV веке, а уже к началу VIII века стал для христиан восточного обряда одним из важнейших. Примерно в то же время его начали отмечать и в западной церкви.

Что стоит делать, а что запрещено на Благовещение

В этот день установлен ряд запретов — в первую очередь на всю домашнюю работу, в том числе работу на огороде, рукоделие. Нельзя и убирать, стирать, работать физически.

Также на Благовещение нельзя грешить: сквернословить, ругаться, оскорблять людей или животных, думать о плохом и желать кому-то зла.

Запрещается девушкам даже заплетать косу. В народе говорят: "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девка косы не плетет".

Плохой приметой считалось давать в долг на Благовещение — чтобы не иметь проблем с деньгами.

В день Благовещения стоит молиться и соблюдать пост — разрешено употреблять рыбу и растительное масло.

Также в этот день освящали семена и саженцы, а уже после праздника высаживали. Урожай, полученный с них, считался благословенным.

Приметы на Благовещение

Наши предки по погоде в этот день определяли урожай. Так, если ночь на Благовещение теплая, то весна будет теплой.

Если до этого дня полностью сойдет снег, то до следующей зимы снега уже не будет.

Солнечное и пригожее Благовещение обещает холодную Пасху – однако хороший урожай. И наоборот: снег, иней, туман или сильный ветер на Благовещение – предвестники неурожайного года.

Дождь в этот день – к хорошей рыбалке и грибной осени.

Чтобы быть здоровым – на Благовещение умываются талой водой.

А если в Благовещение загадать желание, то оно непременно сбудется. Главное – нельзя загадывать что-то злое.