Без работы в карантин: Как государство поддерживает бизнес и как действовать безработным, чтобы получить помощь

Эксперты убеждены, что усиление противоэпидемических мер повлечет цепную реакцию в экономике

В Украине заведениям общественного питания запретили работать на выходных Фото из открытых источников

В Украине ввели "карантин выходного дня" и представители бизнеса сразу заявили о значительных убытках из-за запрета деятельности. Также в некоторых сферах возникает необходимость сокращать штат работников.

Власти обещают поддержать и отрасли, которые пострадают больше всего, и людей, которые потеряют работу.

Об инициативах правительства, поддержке бизнеса и граждан рассказываем подробнее.

Как государство поддержит бизнес

В исполнительной власти убеждены, что "карантин выходного дня" – крайне необходимый шаг, который позволит уменьшить социальную активность людей и снизить вероятность распространения коронавируса. Такой шаг позволит не прибегать к полному локдауну в стране.

А чтобы уменьшить нагрузку на те отрасли, которые больше всего страдают от внедренных ограничений, в правительстве, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля есть 7 инструментов.

Украинская правда

"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, страдающие больше всего", - рассказал глава правительства.

На прошлой неделе, во время принятия внедрения "карантина выходного дня", премьер-министр сообщил, что в полной мере восстановятся и расширятся следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат рабочих в связи с простоем;

программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);

возможность применения механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством (наработки инструментов вместе с Торгово-промышленной палатой);

продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. Речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали и весной 2020 года.

К тому же, если член семьи заболел COVID-19, стоит оставаться дома на самоизоляции – государство будет платить за больничный.

А министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что государство возобновит выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье. Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Однако, работники должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги.

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Куда обращаться безработным

Пандемия коронавируса и внедрение различных вариантов карантина могут привести к вынужденному сокращению штата работников. Поэтому, чтобы получить поддержку от государства, безработные могут зарегистрироваться в центре занятости по упрощенной процедуре.

Регистрация и назначение выплаты пособия по безработице осуществляется только на основании поданных в службу занятости заявлений.

По вопросам регистрации необходимо обратиться в филиалы и базовые центры занятости. Документы, для регистрации, возможно подать по электронной почте на адрес филиала или базового центра занятости с обязательным указанием контактных данных для связи или лично, в установленную в центре занятости ящик для корреспонденции.

Регистрация в центре занятости Государственный центр занятости

Копии документов должны быть заверены личной подписью по форме: "Согласно оригиналу. Подпись, фамилия и инициалы лица" и оставлены в определенном месте филиала (базового центра занятости).

К тому же народные депутаты приняли закон №3692, в соответствии с которым средства из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины будут направлены на финансирование содержания учреждений государственной службы занятости, пособия по безработице, пособия по частичной безработице и пособия на погребение.

Также документ разблокирует расходы на информационно-аналитическую систему ГСЗ, которая обеспечивает деятельность и выплаты за счет средств соцстраха. Они были приостановлены 15 апреля во время внесения изменений в бюджет.

К тому же, закон предусматривает одноразовую выплату помощи, чтобы безработные могли начать предпринимательскую деятельность и оплату услуг, способствующих трудоустройству.

Есть ли у граждан возможность решить кредитные вопросы - если потребитель не может выплачивать кредит по причине потери работы в период пандемии коронавируса, то он должен обратиться в банк, объяснить ситуацию и подтвердить, что временно частично или полностью потерял доход из-за карантинных мероприятий.

А пока в стране действует "карантин выходного дня", в Министерстве здравоохранения посоветовали предпринимателям искать дополнительные источники дохода, например - идти работать в больницы. Заместитель главы ведомства Ирина Микичак отметила, что малому бизнесу нужно научиться "превращать проблемы в новые возможности".

По ее словам, сейчас временные рабочие места для предпринимателей готовы предоставить больнице. В частности, медицинские учреждения нуждаются в сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечной и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих и тому подобное.

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Кто против карантина и почему

Конечно, сразу после внедрения "карантина выходного дня" против таких мер выступили предприниматели. В нескольких областных центрах состоялись акции протеста. В первую очередь предприниматели обратили внимание властей на рынки, которые могут работать с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.

Протест предпринимателей против введения карантина выходного дня Страна.ua

Било тревогу и руководство сетей кинотеатров и спортивных залов, отмечая, что из-за запрета работать в выходные дни придется уволить часть персонала. А вот в заведениях питания заявили, что из-за "карантина выходного дня" потеряют 30-40% прибыли, ведь именно на субботу и воскресенье приходится больше всего посетителей.

Против введения "карантина выходного дня" выступило и Министерство культуры и информационной политики. Глава ведомства Александр Ткаченко заявил: "Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей".

По его словам запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более.

"Положительно ли скажется закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости – нет. Ведь учреждения культуры - не эпицентр для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантинных ограничений в учреждениях культуры едва ли не проще: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг – постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе", - пояснил Ткаченко.

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Эксперты убеждены, что введенные в выходные ограничения будут иметь значительные последствия для экономики в целом. Частичный запрет деятельности, например, ресторанного и гостиничного бизнеса повлечет цепную реакцию – неуплата кредитов приведет к задержке выплаты депозитов. А уменьшение закупки продуктов поставит под угрозу деятельность отдельных производств. Такая ситуация может вызвать всплеск преступности в стране.