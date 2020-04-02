Без паники: Как Россия противодействует коронавирусу и кто принимает радикальные решения

В России обнаружили более 3,5 тысячи больных коронавирусом, но радикальных мер пока решили не применять

Коронавирус в России Фото из открытых источников

Власть России предпочитает не пугать граждан крайними или радикальными мерами, однако ограничения все же вводят. Чиновники, занимаясь своим рейтингом, стараются не создавать панику. И пока в РФ все как будто спокойно, коронавирус уже поразил более 3,5 тыс. граждан и пробрался в Кремль.

Рассказываем подробнее о ситуации с коронавирусом в России.

COVID-19 в Российской Федерации

По состоянию на 2 апреля в России зарегистрировали 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах страны. От болезни умерло 30 человек, выздоровело 235 человек. О первом случае заболевания коронавирусом в России сообщили 2 марта — это был человек, который вернулся из Италии. Первую смерть от COVID-19 зафиксировали 19 марта.

И хотя коронавирус появился в России в первые дни марта серьезные меры изоляции граждан ввели только в конце месяца. Тогда президент России Владимир Путин объявил всероссийские выходные с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы.

До этого жестких ограничений не вводили — с 23 марта школьников отправили на дополнительные каникулы, а студентов перевели на дистанционное обучение. Также ввели частичное ограничение на работу спортивных, бытовых и развлекательных заведений. Но продолжает работать общественный транспорт, власть не закрывала границы, однако пассажирское транспортное сообщение с другими странами таки прекратила.

Граждан, которые вернулись из-за границы обязали провести 14 дней в самоизоляции с сохранением заработной платы. На это время им выдается больничный.

В целом до 28 марта власть не предпринимала радикальных мер противодействия коронавирусу.

Однако все же решили изолировать граждан, да так, что ввели штрафы за нарушение карантина до 40 тысяч рублей (12,6 тыс. грн), если это привело к смерти или причинило вред здоровью, то предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей (94,7 тыс. грн). А вот за распространение фейков о коронавирусе угрожает уголовная ответственность. Соответствующие законы недавно подписал Владимир Путин.

Москва в условиях карантина

С 30 марта мэр столицы Сергей Собянин призвал граждан самоизолироваться, а нарушителям пригрозил штрафами. Для жителей Москвы определили 5 причин, из-за которых можно выйти из дома:

- обращаться за экстренной помощью,

- ехать и возвращаться с работы,

- ходить за покупками в ближайшие к дому продуктовый и аптеку,

- выгуливать домашних животных не дальше, чем 100 метров от подъезда,

- выбрасывать мусор.

Похожие правила действуют и в других городах России. Работать продолжают те, кто задействован в непрерывном или жизнеобеспечивающем производстве. Чтобы работники, например медики, могли беспрепятственно передвигаться по городу, им выдали специальные справки.

Всего в Москве зарегистрировано наибольшее количество больных коронавирусом.

Путин и коронавирус

Сам президент РФ Владимир Путин в "борьбу" с коронавирусом вступил лишь раз, выступив с обращением к гражданам. Он объявил длительные выходные, рассказал о начислении помощи тем, кто потерял работу и надбавки для тех, кто имеет право на материнский капитал.

При этом, как сообщают СМИ, Путин не принимает никаких жестких решений по борьбе с коронавирусом.

Главными действующими лицами в борьбе с коронавирусом выступают мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусов. А Собянин стал руководителем рабочей группы Госсовета по этому же направлению.

В общем Михаил Мишустин принимает глобальные решения по всей стране. А Сергей Собянин, помимо работы в Москве, наделен полномочиями рассказывать губернаторам, что им нужно делать на местах.

Сам Путин воспринимает введение чрезвычайных мер как непопулярное решение, что может снизить его рейтинг, и не хочет делать этого самостоятельно.

Президент РФ не хочет "пугать народ" громкими названиями чрезвычайных мер, поэтому подбираются максимально нейтральные названия - "общая самоизоляция", "нерабочая неделя", а слово "карантин" стараются не употреблять.

Не спешит брать ответственность за жесткие решения и премьер-министр Михаил Мишустин. Он "боится" принимать такие решения и к тому же сильно озабочен своим имиджем, также его нерешительность можно объяснить тем, что он "технический" премьер.

Введение чрезвычайного положения правительство считает крайней мерой и решение об этом должен принимать президент.

Владимир Путин в больнице Комунарки Страна.ua

А пока чиновники медлят, коронавирус подобрался чрезвычайно близко к самому Путину — COVID-19 заболел один из сотрудников Кремля. К тому же президент РФ контактировал с главным врачом медучреждения в Коммунарке Денисом Проценко, у которого позже обнаружили коронавирус. Сейчас Владимир Путин решил работать дистанционно.

Что дальше?

Президент России Владимир Путин сегодня заявил о продлении нерабочего периода до 30 апреля с сохранением заработной платы. Возможно количество выходных сократят. Будут работать органы власти, аптеки, магазины и медучреждения.

К концу недели власть в регионах должна сама определить уровень безопасности и ввести соответствующие меры. Путин отметил, что в некоторых регионах, например в Москве, коронавирус создал серьезную угрозу для людей, и ситуацию пока не удается изменить. То есть, по словам главы РФ, местная власть должна действовать в соответствии с ситуацией. А главам регионов предоставят необходимые полномочия.

Путин призвал граждан неуклонно следовать рекомендациям власти и введенным мероприятиям.