Без маски нельзя: Какие есть виды масок и от чего они защищают
Медицинские маски рекомендуют носить людям, которые имеют признаки простуды или гриппа
Нормы карантина заставляют украинцев добавить к своему гардеробу маску — без этого средства защиты появляться в людных местах нельзя. Однако купить маску проблематично: в аптеках их почти нет, а если и подвозят, то стоимость заоблачная.
К тому же, носить маски рекомендуют не всем.
Рассказываем подробнее, какие есть виды медицинских масок и как их правильно использовать.
Виды и предназначение масок
Медицинская маска защищает дыхательные пути от попадания в них инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Так, маски предназначены защитить от следующих болезней:
- острые респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп;
- корь;
- краснуха;
- паротит;
- ветряная оспа;
- стрептококковые инфекции, в том числе ангина;
- коклюш;
- туберкулез.
Различают следующие виды масок:
- процедурные;
- повседневные;
- специализированные (хирургические).
Маски бывают также стерильными или нестерильными.
Процедурные маски - это обычные одноразовые медицинские маски, состоящие из трех слоев нетканого материала: фильтр (посередине) и два внешних слоя. Такие маски могут быть как для взрослых, так и для детей. Используют их в общественных местах, больницах, поликлиниках.
Специализированные - это 4-слойные хирургические маски, которые, кроме фильтра и двух внешних слоев, имеют слой, не пропускающий жидкость и обеспечивающий защиту кожи лица от попадания на него биологических жидкостей при проведении операционных вмешательств.
Стерильные маски используют в операционных или исследовательских лабораториях. Нестерильные применяются в повседневной жизни; так как маска соприкасается только с внешними слоями кожи, то дополнительная дезинфекционная обработка ей не нужна.
Респираторные маски
Такие маски имеют более высокую степень защиты — их существует три вида в зависимости от уровня защиты: FFP 1, FFP 2 и FFP 3. По словам врача-терапевта Маргариты Гуркало, такие маски назначают только для медицинского или военного персонала, который находится в эпицентре событий. К тому же респираторную маску нужно уметь правильно использовать.
Если у респираторных масок нет съемных клапанов, то их тоже можно считать одноразовыми и носить можно максимум 2 часа. Также есть маски, в основном сделанные из хлопка, и их можно при высокой температуре стирать и носить еще несколько раз.
Эффективность и применение медицинской маски
Всемирная организация здравоохранения советует медицинские маски для борьбы с пандемическим гриппом и острыми респираторными заболеваниями при низком риске заражения. Если риск заражения высокий - рекомендуются респираторы.
Продолжительность использования одной маски варьируется от 2 до 6 часов, в зависимости от внешних условий. При эпидемии в медицинских учреждениях рекомендуется использовать одну маску не более двух часов. До шести часов использовать маску можно в случае защиты от техногенных факторов, например от смога.
Врачи и специалисты медицинской отрасли убеждены, что медицинские маски нужно носить только людям с симптомами болезни, а также врачам, которые имеют контакт с больными. Здоровые люди могут навредить себе, надевая их, ведь маска все равно не защитит их от попадания зараженного воздуха, поскольку степень ее проникновения составляет около 50%.
Чтобы правильно пользоваться масками, их нужно надевать белой стороной к лицу, тщательно закреплять, чтобы они плотно прилегали к зоне рта и носа.
Медицинские маски являются одноразовыми — стирать их не стоит, а после использования нужно мыть или дезинфицировать руки.
Стоит или не стоит использовать маски
Существуют различные мнения относительно целесообразности использования медицинских масок для здоровых людей. К примеру, доктор Дэвид Кэррингтон из Лондонского университета убежден, что "обычные хирургические маски не защищают от вирусов или бактерий, которые переносятся воздухом", а именно таким путем "передаются большинство вирусов". Маски слишком свободно фиксируются на лице, они не имеют воздушного фильтра и оставляют глаза открытыми.
Однако, по его словам, маски снижают риск заражения вирусом через чихание или кашель и защищают от инфекции, которая передается через грязные руки в рот. То есть, закрывая часть лица, маска защищает от непроизвольного касания носа или рта.
А вот бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в свое время советовала для защиты от инфекций использовать респиратор. По ее словам, хирургическая маска, которую многие используют для защиты от бактерий, не способна предотвратить заражение простудными заболеваниями.
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Носить или не носить маску - пока украинцы решают сами, несмотря на суровые требования карантина. Однако, даже при отсутствии симптомов заболевания, человек может инфицировать других. Поэтому использование масок частично оправдано.