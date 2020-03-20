Без маски нельзя: Какие есть виды масок и от чего они защищают

Медицинские маски рекомендуют носить людям, которые имеют признаки простуды или гриппа

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Нормы карантина заставляют украинцев добавить к своему гардеробу маску — без этого средства защиты появляться в людных местах нельзя. Однако купить маску проблематично: в аптеках их почти нет, а если и подвозят, то стоимость заоблачная.

К тому же, носить маски рекомендуют не всем.

Рассказываем подробнее, какие есть виды медицинских масок и как их правильно использовать.

Виды и предназначение масок

Медицинская маска защищает дыхательные пути от попадания в них инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Так, маски предназначены защитить от следующих болезней:

- острые респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп;

- корь;

- краснуха;

- паротит;

- ветряная оспа;

- стрептококковые инфекции, в том числе ангина;

- коклюш;

- туберкулез.

Различают следующие виды масок:

- процедурные;

- повседневные;

- специализированные (хирургические).

Маски бывают также стерильными или нестерильными.

Процедурные маски - это обычные одноразовые медицинские маски, состоящие из трех слоев нетканого материала: фильтр (посередине) и два внешних слоя. Такие маски могут быть как для взрослых, так и для детей. Используют их в общественных местах, больницах, поликлиниках.

Специализированные - это 4-слойные хирургические маски, которые, кроме фильтра и двух внешних слоев, имеют слой, не пропускающий жидкость и обеспечивающий защиту кожи лица от попадания на него биологических жидкостей при проведении операционных вмешательств.

Стерильные маски используют в операционных или исследовательских лабораториях. Нестерильные применяются в повседневной жизни; так как маска соприкасается только с внешними слоями кожи, то дополнительная дезинфекционная обработка ей не нужна.

Респираторные маски

Такие маски имеют более высокую степень защиты — их существует три вида в зависимости от уровня защиты: FFP 1, FFP 2 и FFP 3. По словам врача-терапевта Маргариты Гуркало, такие маски назначают только для медицинского или военного персонала, который находится в эпицентре событий. К тому же респираторную маску нужно уметь правильно использовать.

Если у респираторных масок нет съемных клапанов, то их тоже можно считать одноразовыми и носить можно максимум 2 часа. Также есть маски, в основном сделанные из хлопка, и их можно при высокой температуре стирать и носить еще несколько раз.

Эффективность и применение медицинской маски

Всемирная организация здравоохранения советует медицинские маски для борьбы с пандемическим гриппом и острыми респираторными заболеваниями при низком риске заражения. Если риск заражения высокий - рекомендуются респираторы.

Продолжительность использования одной маски варьируется от 2 до 6 часов, в зависимости от внешних условий. При эпидемии в медицинских учреждениях рекомендуется использовать одну маску не более двух часов. До шести часов использовать маску можно в случае защиты от техногенных факторов, например от смога.

Врачи и специалисты медицинской отрасли убеждены, что медицинские маски нужно носить только людям с симптомами болезни, а также врачам, которые имеют контакт с больными. Здоровые люди могут навредить себе, надевая их, ведь маска все равно не защитит их от попадания зараженного воздуха, поскольку степень ее проникновения составляет около 50%.

Медицинские маски РБК-Украина

Чтобы правильно пользоваться масками, их нужно надевать белой стороной к лицу, тщательно закреплять, чтобы они плотно прилегали к зоне рта и носа.

Медицинские маски являются одноразовыми — стирать их не стоит, а после использования нужно мыть или дезинфицировать руки.

Стоит или не стоит использовать маски

Существуют различные мнения относительно целесообразности использования медицинских масок для здоровых людей. К примеру, доктор Дэвид Кэррингтон из Лондонского университета убежден, что "обычные хирургические маски не защищают от вирусов или бактерий, которые переносятся воздухом", а именно таким путем "передаются большинство вирусов". Маски слишком свободно фиксируются на лице, они не имеют воздушного фильтра и оставляют глаза открытыми.

Однако, по его словам, маски снижают риск заражения вирусом через чихание или кашель и защищают от инфекции, которая передается через грязные руки в рот. То есть, закрывая часть лица, маска защищает от непроизвольного касания носа или рта.

А вот бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в свое время советовала для защиты от инфекций использовать респиратор. По ее словам, хирургическая маска, которую многие используют для защиты от бактерий, не способна предотвратить заражение простудными заболеваниями.

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Носить или не носить маску - пока украинцы решают сами, несмотря на суровые требования карантина. Однако, даже при отсутствии симптомов заболевания, человек может инфицировать других. Поэтому использование масок частично оправдано.