Без Карпат: Куда еще в Украине можно поехать покататься на лыжах и сноубордах

Отдых в Карпатах Фото из открытых источников

Обзор лучших искусственных курортов в Днепре, Полтаве, Черкассах и других городах

Уже с 19 декабря по стране будет усилен карантин с целью снижения темпов распространения инфекции COVID-19. Ряд более жестких ограничений должен плавно подвести общество к новому локдауну сразу после Рождества. Транспорт останавливать не будут, поэтому с масками и сохранением социальной дистанции люди смогут ездить на праздники в другие города.

Обычно на Новый год и Рождество украинцы выбирают Карпаты для отдыха. Но в этом году в условиях пандемии горы кажутся действительно недостижимыми. Так куда поехать покататься на сноубордах и лыжах?

Горнолыжный курорт в Черкассах: когда откроют и чего ожидать

В с. Водяники Черкасской области на выходные время от времени приезжают даже киевляне, ведь там расположили спортивно-оздоровительный комплекс "Водяники". Там вас ждут трассы протяженностью в 2000 метров с освещением, новая канатная дорога и бугельный подъемник австрийской фирмы. Также есть сноуборд-парк с тремя линиями трамплинов и halfpipe. К тому же есть система искусственного оснежения. В целом трассы выглядят так:

Трасса А в 800 метров, 7 трамплинов;

Трасса В 450 метров;

Трасса С в 590 метров.

Фото из открытых источников

Чтобы добраться до села, есть три маршрута:

Киев-Белая Церковь-Тараща-Лысянка-Звенигородка-Водяники (194 км);

Киев-Обухов-Кагарлык-Богуслав-Лысянка-Звенигородка-Водяники (203 км);

Киев-Жашков-Водяники (208 км).

Если вы желаете приехать не на один день, то комплекс предоставляет возможность проживания в отеле. К сожалению, цен на период 2020-2021 еще нет, но в прошлом году за стандартную комнату на двоих нужно было отдать 1300 грн.

Комплекс отелей Фото из открытых источников

Дату открытия представители еще не анонсировали, поскольку ждут снега или стабильной температуры ниже 5 градусов.

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Где покататься с гор в Киеве

В столице можно покататься в GoloseevSkiPark. Развлекательный комплекс для всей семьи имеет самый длинный горнолыжный склон в 500 метров. Обычно тут берут снаряжение напрокат или, например, посещают лыжную школу, где регулярные групповые занятия стоят 1200 грн.

К тому же для гостей парка организуют зону отдыха и фудкорт. Анонса открытия тоже еще не было.

GoloseevSkiPark Фото из открытых источников

"Лавина" Днепр: горнолыжный комплекс, где есть все

"Лавина" – самый современный горнолыжный комплекс, где есть каток, а также лыжные и тюбинговые трассы. Вечером территория хорошо освещена, что позволяет брать сноуборд и веселиться вволю. Также здесь часто организовывают катание ночью и другие интересные события.

По состоянию на сегодня в комплексе работает только каток. В будни покататься стоит 90 грн, а в выходные – 120.

"Лавина" Фото из открытых источников

Перекусить можно в ресторане грузинской кухни на территории комплекса. Посетителям также представляют ассортимент классических вин, которые выбирает сомелье.

Где покататься в Полтаве и Виннице

В с. Каменка Полтавской области открыли сезон 12 декабря: снежные пушки компенсировали отсутствие снега. В горнолыжном комплексе "Сорочин Яр" оборудовали 2 трассы длиной в 300 метров, детский подъемник и тюбинг-трассу.

Цены на сезон-2021 выглядят так:

1 подъем – 30 грн;

3 подъема – 80 грн;

5 подъемов – 120 грн;

10 подъемов – 200 грн.

Фото из открытых источников

А еще это место славится кафе "Кант", где можно отведать кавказский шашлык, мюнхенские колбаски попробовать и непревзойденный глинтвейн. Меню предполагает и украинскую кухню.

Если говорить о Виннице, то незабываемые зимние развлечения гарантирует тюбинг-парк VinnyLand в селе Кожуре. Уровень снега поддерживают с помощью специального оборудования, поэтому кататься можно и в плюсовую температуру.

В парк, который работает ежедневно с 10 до 20, ходит маршрутное такси по номеру 5. Тем не менее, перед визитом рекомендуют позвонить в администрацию, ведь график может меняться.

Высоцкий когда-то говорил: "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал". Однако, если вы уже побывали в Карпатах, то почему бы не попробовать что-то новенькое во времена пандемии вместо курорта, который вы и так видите из года в год? Поэтому рекомендуем внимательно следить за анонсами о начале работы комплексов, чтобы не потерять возможность открыть новые места для себя, семьи и друзей.