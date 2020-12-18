Без Карпат: Куда еще в Украине можно поехать покататься на лыжах и сноубордах
Обзор лучших искусственных курортов в Днепре, Полтаве, Черкассах и других городах
Уже с 19 декабря по стране будет усилен карантин с целью снижения темпов распространения инфекции COVID-19. Ряд более жестких ограничений должен плавно подвести общество к новому локдауну сразу после Рождества. Транспорт останавливать не будут, поэтому с масками и сохранением социальной дистанции люди смогут ездить на праздники в другие города.
Обычно на Новый год и Рождество украинцы выбирают Карпаты для отдыха. Но в этом году в условиях пандемии горы кажутся действительно недостижимыми. Так куда поехать покататься на сноубордах и лыжах?
Горнолыжный курорт в Черкассах: когда откроют и чего ожидать
В с. Водяники Черкасской области на выходные время от времени приезжают даже киевляне, ведь там расположили спортивно-оздоровительный комплекс "Водяники". Там вас ждут трассы протяженностью в 2000 метров с освещением, новая канатная дорога и бугельный подъемник австрийской фирмы. Также есть сноуборд-парк с тремя линиями трамплинов и halfpipe. К тому же есть система искусственного оснежения. В целом трассы выглядят так:
- Трасса А в 800 метров, 7 трамплинов;
- Трасса В 450 метров;
- Трасса С в 590 метров.
Чтобы добраться до села, есть три маршрута:
- Киев-Белая Церковь-Тараща-Лысянка-Звенигородка-Водяники (194 км);
- Киев-Обухов-Кагарлык-Богуслав-Лысянка-Звенигородка-Водяники (203 км);
- Киев-Жашков-Водяники (208 км).
Если вы желаете приехать не на один день, то комплекс предоставляет возможность проживания в отеле. К сожалению, цен на период 2020-2021 еще нет, но в прошлом году за стандартную комнату на двоих нужно было отдать 1300 грн.
Дату открытия представители еще не анонсировали, поскольку ждут снега или стабильной температуры ниже 5 градусов.
Где покататься с гор в Киеве
В столице можно покататься в GoloseevSkiPark. Развлекательный комплекс для всей семьи имеет самый длинный горнолыжный склон в 500 метров. Обычно тут берут снаряжение напрокат или, например, посещают лыжную школу, где регулярные групповые занятия стоят 1200 грн.
К тому же для гостей парка организуют зону отдыха и фудкорт. Анонса открытия тоже еще не было.
"Лавина" Днепр: горнолыжный комплекс, где есть все
"Лавина" – самый современный горнолыжный комплекс, где есть каток, а также лыжные и тюбинговые трассы. Вечером территория хорошо освещена, что позволяет брать сноуборд и веселиться вволю. Также здесь часто организовывают катание ночью и другие интересные события.
По состоянию на сегодня в комплексе работает только каток. В будни покататься стоит 90 грн, а в выходные – 120.
Перекусить можно в ресторане грузинской кухни на территории комплекса. Посетителям также представляют ассортимент классических вин, которые выбирает сомелье.
Где покататься в Полтаве и Виннице
В с. Каменка Полтавской области открыли сезон 12 декабря: снежные пушки компенсировали отсутствие снега. В горнолыжном комплексе "Сорочин Яр" оборудовали 2 трассы длиной в 300 метров, детский подъемник и тюбинг-трассу.
Цены на сезон-2021 выглядят так:
- 1 подъем – 30 грн;
- 3 подъема – 80 грн;
- 5 подъемов – 120 грн;
- 10 подъемов – 200 грн.
А еще это место славится кафе "Кант", где можно отведать кавказский шашлык, мюнхенские колбаски попробовать и непревзойденный глинтвейн. Меню предполагает и украинскую кухню.
Если говорить о Виннице, то незабываемые зимние развлечения гарантирует тюбинг-парк VinnyLand в селе Кожуре. Уровень снега поддерживают с помощью специального оборудования, поэтому кататься можно и в плюсовую температуру.
В парк, который работает ежедневно с 10 до 20, ходит маршрутное такси по номеру 5. Тем не менее, перед визитом рекомендуют позвонить в администрацию, ведь график может меняться.
Высоцкий когда-то говорил: "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал". Однако, если вы уже побывали в Карпатах, то почему бы не попробовать что-то новенькое во времена пандемии вместо курорта, который вы и так видите из года в год? Поэтому рекомендуем внимательно следить за анонсами о начале работы комплексов, чтобы не потерять возможность открыть новые места для себя, семьи и друзей.