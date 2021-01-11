Бесплатные экскурсии и загадочные места: Куда пойти и что увидеть в Киеве

Путешествовать по Киеву еще проще с КГГА и ProUkraine, а таинственные места столицы расположены недалеко от центра

Майдан Независимости в Киеве Фото из открытых источников

Украинские туристы из года в год посещают многие города с многообразием историко-культурных достопримечательностей, интересной природой или просто развитой инфраструктурой. Не остаются без внимания и места, где есть много озер или выход к морю.

Поэтому, часто мы слышим, что украинцы путешествуют в Одессу, Херсон, Карпаты и тому подобное. Но, каждый год тысячи туристов также едут в столицу и не знают с чего начать свое путешествие там. Чтобы не потеряться в этом мегаполисе, мы собрали интересные бесплатные экскурсии, которые сделают ваши выходные интересными и насыщенными.

Бесплатные экскурсии по Киеву от КГГА

О Киеве мы узнаем еще из легенды, которую описал в "Повести временных лет" Нестор Летописец. Говорится, что город в 482 году основали три брата Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь на берегу Днепра. Место стало центром племени полян, а назвали его в честь первого брата – Кия.

Именно отсюда пошло христианство, поэтому здесь появился первый каменный храм – Десятинная церковь. А во времена князя Ярослава Мудрого возвели известные Золотые ворота и Печерскую лавру. В этот период в городе появилась и первая в Киевской Руси библиотека.

Киево-Печерская Лавра Фото из открытых источников

Киев всегда развивался. Поэтому, это крупнейший город Украины, который одновременно является столицей. Сегодня здесь сосредоточено много исторических улиц, музеев и сооружений.

Чтобы гости города без помех осматривали все выше упомянутое, с июля 2020 года стартовали бесплатные пешеходные экскурсии. Они проходят каждую субботу с 10 до 12 на украинском языке и каждое воскресенье на английском.

Стоит заметить, что в связи с пандемией коронавируса, максимальное количество в группе – 10 человек. Чтобы попасть на экскурсию, нужно пройти предварительную регистрацию, которая доступна каждый четверг на Facebook-странице Управления туризма и промоций КГГА.

Маршрут экскурсии проходит через Крещатик, которая является одной из самых коротких, но широчайших улиц в мире. Это – сердце Киева, где впервые появилось освещение, водопровод, начали ходить троллейбусы. Здесь в начале ХІХ веке создали и декоративный сад – Владимирскую горку. А сегодня здесь расположены дома еще с начала 1900-х, что придает улице особый колорит.

Улица Крещатик Фото из открытых источников

Также гости смогут посетить Арку Дружбы народов, где открывается панорама на Днепр и окрестности города. Напоследок, одним из конечных пунктов будет Андреевский спуск, который является улицей-музеем. Именно здесь когда-то проживал писатель Михаил Булгаков, написавший роман "Мастер и Маргарита", известный во всем мире. А во времена Киевской Руси это был кратчайший путь от Золотых Ворот до нижней части города – Подола.

Гиды встречают обычно вблизи букв KYIV возле здания КГГА на улице Крещатик, 36.

Экскурсии от КГГА Фото из открытых источников

ProUkraine

В столице экскурсии бесплатно проводит не только КГГА, но и частные туристические фирмы. Одна из таких компаний ProUkraine имеет собственный проект, призванный ознакомить гостей с Киевом.

Здесь проводят "свободные экскурсии", где нет фиксированной стоимости. Однако, организаторы отмечают, что вы можете сами выразить "благодарность": словами или дать денег сколько считаете нужным.

Желающие попасть на бесплатную экскурсию по городу, должны пройти предварительную регистрацию. Какие именно локации будут во время мероприятия неизвестно, но на сайте можно просмотреть дату, место начала и конца, продолжительность, а также имя гида. Сейчас на сайте выложено 3 актуальных "свободных" экскурсии:

01.2021 воскресенье в 12 часов – парадный въезд в Киев. Сбор – метро "Золотые ворота". Окончание – Андреевская церковь. Язык – украинский. Экскурсовод Лариса Степашко. Продолжительность 2 часа;

01.2021 воскресенье в 11 утра – Вышгород. Сбор посередине платформы метро Героев Днепра. Возможен бесплатный проезд. Язык – украинский. Экскурсовод Лариса Степашко. Продолжительность 3-4 часа;

01.2021 воскресенье в 12 часов – обзорная экскурсия. Сбор у памятника Щорсу метро Университет. Окончание у Дома профсоюзов на Майдане. Язык – русский. Экскурсовод Лариса Степашко. Продолжительность 2,5 часов.

Экспозиция в Музее денег УНН

Музей денег от НБУ

Если вас не интересуют исторические достопримечательности и походы по улицам зимой, то Национальный банк Украины организует бесплатные экскурсии в Музей денег. Каждый сможет ознакомиться с миром финансов и денежного обращения. Представители проекта также обещают научить вас, как распоряжаться собственными средствами, и предоставляют доступ к полной коллекции нумизматической продукции, выпущенной НБУ.

Сюда можно попасть со вторника по субботу с 9 до 18. Музей находится на улице Институтской, 9. Экскурсии проходят по предварительному согласованию. Желающие должны заполнить форму на официальном сайте, отправить ее по адресу [email protected] и получить подтверждение от администратора.

К тому же, в этом музее проводят виртуальные туры и квесты, которые помогают изучать иностранные валюты. Также есть лекции психологов, где рассказывают, почему мы выбираем те или иные финансовые решения.

Напоследок, в 2022 году Национальный банк планирует открыть образовательно-информационный центр на метро "Контрактовая площадь".

Киевская крепость Фото из открытых источников

Как попасть в другие музеи Киева бесплатно

Достаточно интересным является тот факт, что музей НБУ не является единственным местом, куда можно попасть бесплатно. К сожалению, многие граждане не знают о "Дне открытых дверей" в государственных учреждениях, когда выставки доступны всем желающим.

Вот несколько музеев Киева с информацией, когда можно зайти без оплаты:

Музей гетманства - последний понедельник месяца, а детям учеников школьного возраста, студентам вузов и колледжей каждую субботу (в музее есть залы Богдана Хмельницкого, Филиппа Орлика, Ивана Мазепы и Ивана Скоропадского, есть собственная библиотека, где можно найти старинные издания, связанные с казачеством, а также проходят художественные выставки современных художников);

- последний понедельник месяца, а детям учеников школьного возраста, студентам вузов и колледжей каждую субботу (в музее есть залы Богдана Хмельницкого, Филиппа Орлика, Ивана Мазепы и Ивана Скоропадского, есть собственная библиотека, где можно найти старинные издания, связанные с казачеством, а также проходят художественные выставки современных художников); Музей истории города Киева – каждый первый понедельник месяца бесплатный для всех посетителей, кроме выставки "Киев и киевляне. Путь через века" (здесь вы найдете памятники времен Триполья, коллекции фарфора Киево-Межигорской фабрики, труды деятелей Михаила Грушевского, Павла Скоропадского и даже Игоря Сикорского);

– каждый первый понедельник месяца бесплатный для всех посетителей, кроме выставки "Киев и киевляне. Путь через века" (здесь вы найдете памятники времен Триполья, коллекции фарфора Киево-Межигорской фабрики, труды деятелей Михаила Грушевского, Павла Скоропадского и даже Игоря Сикорского); Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость" - владельцы карты "Киевлянин" имеют право посещать бесплатно по понедельникам, как и дети школьного возраста и студенты (здесь расположен Лысогорский форт, построенный в период 1871-1877 по проекту Эдуарда Тотлебена, чтобы защищать железнодорожное сообщение с левым берегом Днепра);

- владельцы карты "Киевлянин" имеют право посещать бесплатно по понедельникам, как и дети школьного возраста и студенты (здесь расположен Лысогорский форт, построенный в период 1871-1877 по проекту Эдуарда Тотлебена, чтобы защищать железнодорожное сообщение с левым берегом Днепра); Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины – воскресенье каждую неделю для учеников и студентов бесплатное, также В Музее М. Заньковецкой – в последнюю субботу месяца открыто для всех посетителей (в музее проходят различные выставки, которые охватывают искусство от ХХ века до сегодня, а также есть коллекции музыкальных инструментов).

С работой других музеев можно ознакомиться на официальном портале Киева.

Языческие идолы на Лысой горе Фото из открытых источников

Топ малоизвестных мест, куда можно пойти самому

Чтобы сделать свои выходные в Киеве еще интереснее, есть несколько мест, куда тоже можно попасть бесплатно. Они малоизвестны, но достаточно интересны:

Лысая гора – здесь расположены старинные языческие идолы. Рядом живописный парк. Это считается "местом силы", где проводят странные обряды, поэтому заходить, когда стемнеет, сюда не стоит. По легенде именно сюда прибило сброшенного в Днепр идола Перуна. Сейчас на территории можно увидеть языческое капище, странные подземные тоннели и остатки старого форта. Попасть сюда можно от метро "Выдубичи".

Андреевский спуск find-way.com.ua

Зеленый театр - мистическое место. Говорят, что здесь живут души, не нашедшие покоя. Рядом есть довольно загадочный подземный вход. Место строили для защиты от вражеских войск, но им никто никогда так и не воспользовался. Летом здесь занимаются альпинизмом и проводят концерты. Также некоторые заходят на экскурсии в подземелье. Место расположено неподалеку метро "Арсенальная".

Киевская Сахара. Недалеко от метро "Позняки" расположена маленькая пустыня. Здесь есть даже собственные оазисы. Хотя, и с некоторых ракурсов хорошо видны мегаполисы и рядом есть карьеры, горожане уже давно называют место "Киевской Сахарой".

Пустыня у метро " Позняки" find-way.com.ua

Все эти локации лучше посещать летом. В это время также есть и интересные экскурсии от Союза инициативной молодежи, которые стоят конфеты и демонстрируют гостям Киев ночью.

К слову, мы готовили материал о достопримечательностях, которые можно посетить в 2021-м году. Также у нас есть материал о крупнейших пещерах.