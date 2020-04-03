Беглецы из обсервации оштрафованы, препарат для лечения COVID-19 уже в Украине, а военным остановили отпуска: Главное за 3 апреля

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С сегодняшнего дня у Украины будет чем лечить больных коронавирусом

В эту пятницу стало известно, что число работающих пунктов пропуска на украинской границе уменьшено, а военным приостановили отпуск на время карантина. К тому же есть и хорошая новость – Украина получила препарат для лечения COVID-19. Далее расскажем о главных событиях уходящей пятницы.

Коронавирус в Украине: новые данные

За последние сутки в Украине зафиксировали 138 новых случаев COVID-19. По состоянию на 10:00 3 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляло 942 человека, из них 23 – летальных случаев, 19 пациентов выздоровело.

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице коронавирусом заболели еще 28 человек, двое из них умерли. Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания.

Оштрафованы все сбежавшие из обсервации в Киеве

Полиция нашла и оштрафовала каждого, кто сбежал из обсервации в отеле "Казацкий". По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, каждому вручен протокол о нарушении правил карантина и каждого оштрафуют на 17 000 гривен. В случае повторного нарушения штраф будет 34 000 грн.

На Кабмин подали в суд за закрытие ТРЦ

В Окружной административный суд города Киева поступил иск предпринимателя из Одесской области к Кабинету министров Украины о противоправности ограничений работы заведений питания.

Истец просит признать противоправными установленные правительством до 24 апреля 2020 года ограничения работы заведений общественного питания и развлекательных центров. Истец считает, что принятием такого постановления правительство нарушило конституционное право лица на осуществление предпринимательской деятельности.

Вступил в силу закон о поддержке бизнеса во время карантина

3 апреля вступил в силу закон относительно поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса COVID-19.

Всем работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации коронавируса, правительство устанавливает доплату в размере до 300% заработной платы, а для работников социальной защиты населения, которые оказывают услуги гражданам, находящимся дома, – до 100% зарплаты.

Повышены лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц-предпринимателей: первая группа – с 300 тыс. грн до 1 млн грн; вторая группа – с 1,5 до 5 млн грн; третья группа – с 5 до 7 млн грн.

Сокращено число работающих пунктов пропуска на границе

Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений на время карантина в Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус продолжает распространяться по Украине и единственный способ разорвать цепь заражения – это усиление карантина. В рамках таких ограничений на государственной границе Украины останется работать 21 пункт пропуска.

Премьер-министр Денис Шмигаль УНИАН

Также он отметил, что с 6 апреля правительство вводит новые ограничения, чтобы обезопасить людей от COVID-19 и спасти как можно больше жизней.

Новые ограничения от Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина

А в конце апреля правительство поэтапно будет ослаблять карантинные ограничения, если уменьшится количество больных COVID-19.

"Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца. По нашим расчетам, через три недели те, кто уже сейчас заболели COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться", - сказал Денис Шмыгаль.

Опубликован список лиц, которых Украина готовит для обмена с ОРДЛО

Журналисты обнародовали протокол заседания Трехсторонней контактной группы, в котором, в частности, приведен список лиц, которых Украина подготовила для обмена из ОРДЛО. Там отметили, что несколько имен требуют уточнений. Впрочем, сам список включает 16 человек. Однако, когда именно должен пройти обмен, пока неизвестно.

Украина получила препарат для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения Украины получило три тысячи упаковок препарата "Плаквенил", предназначенного для лечения инфицированных коронавирусом. По словам главы Минздрава Максима Степанова, компания Sanofi 2 апреля передала три тысячи упаковок препарата. При этом 2250 упаковок разъедутся по всем областям, а 750 упаковок остается в Киеве для быстрого реагирования.

"Плаквенил" – единственный препарат, в котором имеется активное вещество, что непосредственно влияет на лечение при инфицировании коронавирусом.

Военным останавливают плановые отпуска на время карантина

На время карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса по всей Украине, ежегодные плановые отпуска для военнослужащих Вооруженных сил приостанавливаются.

РБК-Украина

Основные отпуска приостановлены из-за того, что военные должны находиться в местах выполнения задач и выполнять требования постановлений Кабинета министров, которыми введен режим чрезвычайной ситуации. Это делается для того, чтобы не распространять коронавирус.

Видео дня

Сегодня больше всего просмотров на YouTube-канале телеканала ZIK у видео с сообщением о том, что Нацполиция задержала мужчину, напавшего вчера на съемочную группу ZIK.

Обсуждение

А на Facebook-странице телеканала ZIK самым интересным для подписчиков стал пост, в котором нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев комментирует заявление экс-министра финансов Игоря Уманского.