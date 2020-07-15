Бацька и не только: Кого зарегистрировала ЦИК Беларуси на президентские выборы и почему граждане против

Из-за решения ЦИК Беларуси страну охватили протесты

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

В Беларуси продолжается президентская кампания - ЦИК уже определила перечень претендентов на кресло главы страны. Однако отказала в регистрации Виктору Бабарико, которого считают главным оппонентом действующего президента страны Александра Лукашенко. Граждане восприняли это, как нарушение закона и вышли на акции протеста.

Рассказываем подробнее, почему не зарегистрировали Виктора Бабарико кандидатом в президенты и что из этого получилось.

Кто будет бороться за президентское кресло в Белоруссии

Накануне Центральная избирательная комиссия объявила список зарегистрированных кандидатов в президенты. Бороться за пост главы страны будут:

- Александр Лукашенко (действующий глава республики)

- Андрей Дмитриев (сопредседатель движения "Говори правду")

- Анна Канопацкая (экс-депутат Палаты представителей)

- Светлана Тихановская (жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который с 29 мая находится за решеткой)

- Сергей Черечень (лидер Белорусской социал-демократической Грамады)

Чтобы баллотироваться в президенты, политикам необходимо было собрать 100 тысяч подтвержденных подписей и успешно пройти проверку декларации о доходах.

ЦИК провела жеребьевку для определения даты и времени предвыборных выступлений кандидатов в президенты на телевидении и радио.

Сегодня, 15 июля в стране официально стартовала агитация за кандидатов. Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

Однако побороться за кресло президента смогут не все желающие.

Почему ЦИК не зарегистрировала главного оппонента Лукашенко

В избирательной комиссии Беларуси сообщили, что рассмотрели заявление главного соперника действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико. Однако не позволили зарегистрировать его кандидатом.

Виктор Бабарико Фото из открытых источников

Председатель ЦИК Лидия Ярмошина указала причиной — неточности в декларации. Так, в ЦИК признали, что инициативная группа собрала более 100 тыс. подписей, однако в декларации не указан возврат денежных средств в размере 283,43 рубля и доход от депозитов в размере 1263,99 долларов и 0,05 евро.

Была ошибка и с доходностью по облигациям Министерства финансов - указана на 65 долларов меньше, но на 95 евро больше. В то же время, по словам Ярмошиной, в декларации не были указаны материальные средства с иностранных счетов.

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Следует отметить, что Комитет государственного контроля направил письмо, в котором утверждает, что "преступная группа" изымала преступные доходы, а незаконные действия Бабарико как "лидера преступной группы" подтверждаются конфискованными материалами и допросами подозреваемых.

Выяснилось, что Бабарико якобы получил незадекларированные 350 тыс. долларов США. В то же время в деле Бабарико еще не было судебного рассмотрения - соответственно, его не признали виновным.

Председатель ЦИК пошутила, что "взятки не указаны в налоговой декларации" и добавила, что были выявлены другие несоответствия в декларации.

Сообщалось, что Ярмошина предложила отказать Бабарико в регистрации из-за несоответствия декларации фактическому дохода и участия иностранной организации в его агитации. После этого за отказ в регистрации Бабарико проголосовали единогласно.

Дела против Бабарико

В начале июля стало известно, что Виктора Бабарико обвинили в отмывании средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

В соответствии со списком уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по следующим статьям:

- ч. 2 ст. 235 (Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, или служебным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере);

- ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, что привело к убыткам в особо крупном размере);

- ч. 2 ст. 431 (Дача взятки повторно или в крупном размере).

Его сына Эдуарда Бабарико обвинили по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

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Почему белорусы против?

За отказ ЦИК зарегистрировать независимых кандидатов на президентских виборах граждане Беларуси вышли на акции протеста. Речь идет не только о Викторе Бабарико, а и о Валерия Цепкало, которому отказали в регистрации из-за нехватки подписей (зачислили меньше половины поданных).

Митинги состоялись в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и других городах. Начиная с 20:00 14 июля, было задержаны более 220 человек, среди которых оказались и журналисты, и несовершеннолетние. Некоторых после оформления прокотола отпускали, однако есть и те, кого оставили в изоляторах временного содержания до решения суда.

Сотрудники ОМОНа задерживают протестующего в Беларуси EPA-EFE

По данным белорусских СМИ, большинство задержаний проводились в грубой форме, с применением физической силы. Сотрудники ОМОН избивали людей дубинками, ногами и кулаками, а также заставляли их стоять в автозаках на полу на коленях лицом к сиденью с руками, заведенными за голову.

В МВД Беларуси констатировали, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами страны, призвали граждан собраться на улицах городов для проведения несанкционированных акций.

"Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и прекращение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством. Просим белорусов проявить ум и мудрость. Не поддавайтесь на провокации, придерживайтесь национального законодательства!" - говорится в сообщении.

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Что дальше?

После отказа в регистрации штаб Виктора Бабарико продолжил деятельность. Там обнародовали инструкции для сторонников политика.

В видеообращении руководитель штаба Мария Колесникова попросила о следующем:

- в 17:00 в среду, 15 июля, представители штаба намерены подавать жалобу на нерегистрацию к Центральной избирательной комиссии в Минске. Они призывают всех скачать форму с сайта Бабарыко, заполнить ее, а также подать жалобу в ЦИК;

- каждому рекомендуется присоединиться к инициативам наблюдения за выборами, чтобы предотвратить фальсификации. "Все мы должны стать наблюдателями и прийти на избирательный участок, 9 августа", призвала Колесникова;

- 9 августа также призвали всех прийти на выборы и проголосовать за любого альтернативного Александру Лукашенко кандидата или против всех.

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Тем временем решение ЦИК Беларуси раскритиковали в ЕС. По мнению главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, произвольное исключение кандидатов ограничивает возможности белорусского народа выразить свою волю и уже подрывает общую целостность и демократический характер выборов.