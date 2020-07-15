Бацька и не только: Кого зарегистрировала ЦИК Беларуси на президентские выборы и почему граждане против
Из-за решения ЦИК Беларуси страну охватили протесты
В Беларуси продолжается президентская кампания - ЦИК уже определила перечень претендентов на кресло главы страны. Однако отказала в регистрации Виктору Бабарико, которого считают главным оппонентом действующего президента страны Александра Лукашенко. Граждане восприняли это, как нарушение закона и вышли на акции протеста.
Рассказываем подробнее, почему не зарегистрировали Виктора Бабарико кандидатом в президенты и что из этого получилось.
Кто будет бороться за президентское кресло в Белоруссии
Накануне Центральная избирательная комиссия объявила список зарегистрированных кандидатов в президенты. Бороться за пост главы страны будут:
- Александр Лукашенко (действующий глава республики)
- Андрей Дмитриев (сопредседатель движения "Говори правду")
- Анна Канопацкая (экс-депутат Палаты представителей)
- Светлана Тихановская (жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который с 29 мая находится за решеткой)
- Сергей Черечень (лидер Белорусской социал-демократической Грамады)
Чтобы баллотироваться в президенты, политикам необходимо было собрать 100 тысяч подтвержденных подписей и успешно пройти проверку декларации о доходах.
ЦИК провела жеребьевку для определения даты и времени предвыборных выступлений кандидатов в президенты на телевидении и радио.
Сегодня, 15 июля в стране официально стартовала агитация за кандидатов. Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.
Однако побороться за кресло президента смогут не все желающие.
Почему ЦИК не зарегистрировала главного оппонента Лукашенко
В избирательной комиссии Беларуси сообщили, что рассмотрели заявление главного соперника действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико. Однако не позволили зарегистрировать его кандидатом.
Председатель ЦИК Лидия Ярмошина указала причиной — неточности в декларации. Так, в ЦИК признали, что инициативная группа собрала более 100 тыс. подписей, однако в декларации не указан возврат денежных средств в размере 283,43 рубля и доход от депозитов в размере 1263,99 долларов и 0,05 евро.
Была ошибка и с доходностью по облигациям Министерства финансов - указана на 65 долларов меньше, но на 95 евро больше. В то же время, по словам Ярмошиной, в декларации не были указаны материальные средства с иностранных счетов.
Следует отметить, что Комитет государственного контроля направил письмо, в котором утверждает, что "преступная группа" изымала преступные доходы, а незаконные действия Бабарико как "лидера преступной группы" подтверждаются конфискованными материалами и допросами подозреваемых.
Выяснилось, что Бабарико якобы получил незадекларированные 350 тыс. долларов США. В то же время в деле Бабарико еще не было судебного рассмотрения - соответственно, его не признали виновным.
Председатель ЦИК пошутила, что "взятки не указаны в налоговой декларации" и добавила, что были выявлены другие несоответствия в декларации.
Сообщалось, что Ярмошина предложила отказать Бабарико в регистрации из-за несоответствия декларации фактическому дохода и участия иностранной организации в его агитации. После этого за отказ в регистрации Бабарико проголосовали единогласно.
Дела против Бабарико
В начале июля стало известно, что Виктора Бабарико обвинили в отмывании средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
В соответствии со списком уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по следующим статьям:
- ч. 2 ст. 235 (Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, или служебным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере);
- ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, что привело к убыткам в особо крупном размере);
- ч. 2 ст. 431 (Дача взятки повторно или в крупном размере).
Его сына Эдуарда Бабарико обвинили по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Почему белорусы против?
За отказ ЦИК зарегистрировать независимых кандидатов на президентских виборах граждане Беларуси вышли на акции протеста. Речь идет не только о Викторе Бабарико, а и о Валерия Цепкало, которому отказали в регистрации из-за нехватки подписей (зачислили меньше половины поданных).
Митинги состоялись в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и других городах. Начиная с 20:00 14 июля, было задержаны более 220 человек, среди которых оказались и журналисты, и несовершеннолетние. Некоторых после оформления прокотола отпускали, однако есть и те, кого оставили в изоляторах временного содержания до решения суда.
По данным белорусских СМИ, большинство задержаний проводились в грубой форме, с применением физической силы. Сотрудники ОМОН избивали людей дубинками, ногами и кулаками, а также заставляли их стоять в автозаках на полу на коленях лицом к сиденью с руками, заведенными за голову.
В МВД Беларуси констатировали, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами страны, призвали граждан собраться на улицах городов для проведения несанкционированных акций.
"Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и прекращение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством. Просим белорусов проявить ум и мудрость. Не поддавайтесь на провокации, придерживайтесь национального законодательства!" - говорится в сообщении.
Что дальше?
После отказа в регистрации штаб Виктора Бабарико продолжил деятельность. Там обнародовали инструкции для сторонников политика.
В видеообращении руководитель штаба Мария Колесникова попросила о следующем:
- в 17:00 в среду, 15 июля, представители штаба намерены подавать жалобу на нерегистрацию к Центральной избирательной комиссии в Минске. Они призывают всех скачать форму с сайта Бабарыко, заполнить ее, а также подать жалобу в ЦИК;
- каждому рекомендуется присоединиться к инициативам наблюдения за выборами, чтобы предотвратить фальсификации. "Все мы должны стать наблюдателями и прийти на избирательный участок, 9 августа", призвала Колесникова;
- 9 августа также призвали всех прийти на выборы и проголосовать за любого альтернативного Александру Лукашенко кандидата или против всех.
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Тем временем решение ЦИК Беларуси раскритиковали в ЕС. По мнению главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, произвольное исключение кандидатов ограничивает возможности белорусского народа выразить свою волю и уже подрывает общую целостность и демократический характер выборов.