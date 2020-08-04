Астронавты Crew Dragon вернулись на Землю: Когда следующий полет корабля Илона Маска

Астронавты после приземления BBC

Американские астронавты уже вторые сутки находятся на Земле

Астронавты космического корабля Crew Dragon вернулись из космоса на Землю. Приземление прошло успешно – капсула с астронавтами приводнилась возле Флориды. Далее рассказываем о миссии двух американских астронавтов и вспоминаем, как проходил запуск ракеты с ними два месяца назад.

Как прошло приземление капсулы

2 августа вернулись астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли, которых 30 мая отправили с Земли на Международную космическую станцию на корабле SpaceX Crew Dragon.

Капсула с астронавтами на четырех парашютах приводнилась в Мексиканском заливе неподалеку от Флориды в 21:45 по киевскому времени. Далее капсулу подняли на спасательную лодку, астронавты выбрались, их проверили врачи, и вертолет доставил их на землю.

Сразу после посадки Дуглас Хёрли сказал: "Для нас это большая честь", однако после этого начались помехи, и последняя часть фразы не попала в эфир.

В чем заключалась суть миссии Crew Dragon

Отправка Crew Dragon к Международной космической станции состоялась 30 мая. Этот полет стал первым в истории пилотируемым полетом человека в космос на частном космическом корабле. Астронавты летели к станции в течение 19-ти часов.

Компания Илона Маска SpaceX в кооперации с NASA запустила на орбиту Земли ракету Falcon 9 с многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon. Фактически это был судьбоносный запуск – самостоятельно запуская астронавтов, США возвращают себе позиции, утраченные с закрытием программы "Спейс Шаттл" в 2011 году.

К тому же важно отметить, что впервые за 9 лет американские астронавты отправятся на космическую станцию не на российском корабле "Союз", а на корабле собственного производства.

Успешное выполнение миссии и возвращение астронавтов назад на Землю является последним этапом испытания корабля Crew Dragon. Таким образом он доказал, что миссия была успешной и безопасной, и открыл двери для новых космических свершений.

Подробнее о корабле и миссии можно прочитать в нашем большом материале по этой ссылке.

Командиром корабля был Даглас Херли (53 года) – астронавт, пилот-испытатель и полковник корпуса морской пехоты. Это его третий в карьере полет, в течение двух предыдущих он провел в космосе 28 суток 11 часов.

Вторым пилотом был Роберт Бенкен (49 лет) – астронавт, подполковник ВВС и Глава управления астронавтов NASA с 2012 по 2015 г. Для него это также третий полет, ранее он провел в космосе 29 суток 12 часов.

Все это время Бенкен и Херли занимались техническим обслуживанием на Международной космической станции.

Несмотря на это, главная цель миссии астронавтов – это испытание надежности корабля Crew Dragon и его безопасности для выполнения предстоящих полетов. К тому же астронавты уделили внимание работе автоматической системы стыковки с Космической станцией и функциональности новых скафандров, разработанных SpaceX.

Всего астронавты провели на Космической станции 62 дня, совершили 1024 полета вокруг планеты Земля и 4 прогулки в открытом космосе.

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Что дальше – когда следующий полет в космос

Еще в 2019 году, когда стартовали испытательные эксперименты с кораблем, команда разработчиков предположила, что корабль будет гипотетически доставлять на станцию туристов. Предусмотрели и стоимость билета – $50-55 млн за человека.

В NASA сообщали, что в случае успешного первого полета корабля Crew Dragon, следующий полет планируют осуществить в этом году осенью.

Пока про следующий полет известно немного – в состав экипажа войдут не двое, а четверо астронавтов. Ими станут американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японец Соити Ногучи. Точной даты следующего полета в NASA не сообщили, хотя известно, что запланировано шесть подобных полетов к Международной станции.

Также в NASA анонсировали путешествие и работу на Луне. По словам администратора NASA Джима Брайденстайна, цель компании – к 2024 году высадить на Луну сперва женщину, а потом мужчину. Они будут проводить максимально детальные исследования лунной поверхности.

"Сегодня была большая победа, но это только начало. Программа "Артемида" нацелена на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы планируем улететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени", - сказал Брайденстайн.

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Успешная миссия американских астронавтов – новое слово и новый шаг в полетах в космос. Можно с уверенностью утверждать, что этот исторический полет под руководством и при непосредственном участии Илона Маска является реальной подготовкой к покорению космических широт.