Арест губернатора Хабаровского края и обвинения в криминальных "разборках": Слепое правосудие или политические преследования в России?

Сергей Фургал Прессслужба губернатора Хабаровского края

Правоохранители уверены, что чиновник виноват, тогда как его сторонники уверяют – это работает машина политических репрессий

В России аресты руководителей крупных областей давно не редкость. В последние годы четверо губернаторов стали фигурантами уголовных дел. На днях эта череда арестов пополнилась еще одним "кейсом".

9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали прямо по дороге на работу. Правоохранители взяли его не за какой-то должностной проступок или взяточничество, а за более серьезные преступления.

Жители края встали на защиту губернатора, усматривая в его задержании манипуляцию "сверху", чтобы заменить его на посту кем-то другим. Учитывая это, в Хабаровском крае развернулась целая кампания за доказательства невиновности губернатора, начались марши и митинги с требованием оставить Фургала в покое.

Далее рассказываем, почему на Дальнем Востоке России так быстро арестовали губернатора Фургала и какие аргументы приводит следствие в пользу версии о его виновности.

В чем обвиняют Фургала

"Следственная" цепочка вокруг 50-летнего Сергея Фургала – члена ЛДПР и губернатора Хабаровского края в течение двух лет, стремительно развернулась.

9 июля, как и всегда, утром он собрался на работу. Однако прямо возле дома оперативная группа задержала его и доставила в Москву. Оказалось, что в отношении Фургала велось следствие, а его обвиняют в организации покушений на убийство и убийстве нескольких предпринимателей. Параллельно с самим Фургалом были задержаны и четверо якобы соучастников этих преступлений. Информационное агентство ТАСС даже назвало имена задержанных: экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей и Андрей Карепов. Примечательно, что они якобы сразу после задержания дали показания против Фургала.

Следователи поспешили сообщить, что речь идет о преступной группе, занимавшейся организацией и совершением особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в течение 2004 - 2005 годов на территории Хабаровского края и Амурской области.

По сообщению российских СМИ, в деле Сергея Фургала речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зари в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.

Как оказалось, взялись и за коллег Фургала по партии. В течение 10 июля оперативники успели обыскать жилище пятерых членов Либерально-демократической партии России. Двух депутатов хабаровской краевой думы – Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова – арестовали по обвинению в мошенничестве. Вероятно, это связано с уголовным делом против Фургала.

9 и 10 июля следствие работало очень оперативно, что позволило уже 10 июля провести судебное заседание (в закрытом режиме) и избрать меру пресечения подозреваемому. Так, Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала до 9 сентября.

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Жители Хабаровского края возмущены…

Сразу после задержания губернатора оказалось, что жители Хабаровского края едва ли не единогласно заявляют, что он не может быть ни в чем виновным.

Об этом свидетельствует реакция местных – сначала они выступили с онлайн-петицией в поддержку Фургала, а уже 11 июля на улицы Хабаровска вышли несколько десятков человек, создав прецедент самой массовой акции в истории города. В митинге приняло участие от 10 до 12 тысяч человек. Тем временем полиция не вмешивалась, поэтому никто из митингующих не был задержан.

Митинг в поддержку Сергея Фургала ТАСС

Люди прошли по центральным улицам Хабаровска, перекрыв их для транспорта. В руках у митингующих были плакаты со словами "Свободу Фургалу", "Я/Мы Сергей Фургал". Плакатами протестующие не ограничились. Они выкрикивали "Свободу!", "Москва, уходи!", "Дальний восток — наш", "Путина — в отставку".

После акции глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила об угрозах. Она заявила, что человек, "связанный с правоохранительными органами", позвонил ей, когда на Instagram-странице Сергея Фургала началась трансляция митинга. Человек требовал прекратить эту трансляцию, потому что "это может закончиться уголовным делом". Эти слова Надежда Томченко восприняла как угрозы.

Митингующие в Хабаровске ТАСС

К слову, митинги в защиту Фургала прошли не только в Хабаровске, но и в других городах края. Например, жители Комсомольска-на-Амуре устроили ряд одиночных пикетов в центре города и одно массовое шествие при участии более тысячи человек. В небольшом городе Николаевск также прошел флешмоб в поддержку Сергея Фургала – автомобилисты сформировали из своих автомобилей фразу "Я/Мы Фургал".

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Немного о Сергее Фургале

Сергей Фургал – политик, который пришел в высокий кабинет губернатора Хабаровского края из бизнеса в 2018 году. Самое интересное, что он стал 13-м главой региона, на которого завели уголовное дело. Все его двенадцать (!) предшественников рано или поздно попадались на финансовых махинациях, взятках и хищении бюджетных денег. Правда, только Фургала обвиняют в убийствах.

В 1992 году Фургал окончил медицинский институт в Благовещенске, став терапевтом, и в течение семи лет работал по специальности в больнице. Далее в его жизнь пришел бизнес. Сначала он занялся импортом китайских товаров широкого потребления, потом взялся за торговлю лесоматериалами. Дела идут успешно и уже в 2000 году Фургал становится генеральным директором ООО "Алькума", занимающегося торговлей лесоматериалами.

Проходит пять лет и Сергей Фургал уже гендиректор ООО "МИФ-Хабаровск" - крупной компании, которая занимается, а по факту контролирует, сбор лома черных металлов. Тогда же Фургал вступает в Либерально-демократическую партию России. Далее на его профессиональном пути – депутатство в региональном парламенте Хабаровского края и Госдуме Федерального Собрания РФ.

Конечно, двадцать лет большого бизнеса способствовали накоплению нешуточного состояния Фургала. Несмотря на то, что идя в политику, бизнесмен оставил дела, его компаниями управляла жена – Лариса Стародубцева. Она является основательницей металлургического холдинга "Торэкс" и владелицей электросталеплавильного завода "Амурсталь". Известно, что в свое время супруги развелись, однако поговаривают, что это нужно было, чтобы скрыть огромные доходы.

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Во время суда 10 июля Сергей Фургал никоим образом не признал себя виновным в преступлениях, в которых его подозревают, и отметил, что "ожидал много чего, но не так жестко".