Арест губернатора Хабаровского края и обвинения в криминальных "разборках": Слепое правосудие или политические преследования в России?
Правоохранители уверены, что чиновник виноват, тогда как его сторонники уверяют – это работает машина политических репрессий
В России аресты руководителей крупных областей давно не редкость. В последние годы четверо губернаторов стали фигурантами уголовных дел. На днях эта череда арестов пополнилась еще одним "кейсом".
9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали прямо по дороге на работу. Правоохранители взяли его не за какой-то должностной проступок или взяточничество, а за более серьезные преступления.
Жители края встали на защиту губернатора, усматривая в его задержании манипуляцию "сверху", чтобы заменить его на посту кем-то другим. Учитывая это, в Хабаровском крае развернулась целая кампания за доказательства невиновности губернатора, начались марши и митинги с требованием оставить Фургала в покое.
Далее рассказываем, почему на Дальнем Востоке России так быстро арестовали губернатора Фургала и какие аргументы приводит следствие в пользу версии о его виновности.
В чем обвиняют Фургала
"Следственная" цепочка вокруг 50-летнего Сергея Фургала – члена ЛДПР и губернатора Хабаровского края в течение двух лет, стремительно развернулась.
9 июля, как и всегда, утром он собрался на работу. Однако прямо возле дома оперативная группа задержала его и доставила в Москву. Оказалось, что в отношении Фургала велось следствие, а его обвиняют в организации покушений на убийство и убийстве нескольких предпринимателей. Параллельно с самим Фургалом были задержаны и четверо якобы соучастников этих преступлений. Информационное агентство ТАСС даже назвало имена задержанных: экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей и Андрей Карепов. Примечательно, что они якобы сразу после задержания дали показания против Фургала.
Следователи поспешили сообщить, что речь идет о преступной группе, занимавшейся организацией и совершением особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в течение 2004 - 2005 годов на территории Хабаровского края и Амурской области.
По сообщению российских СМИ, в деле Сергея Фургала речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зари в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.
Как оказалось, взялись и за коллег Фургала по партии. В течение 10 июля оперативники успели обыскать жилище пятерых членов Либерально-демократической партии России. Двух депутатов хабаровской краевой думы – Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова – арестовали по обвинению в мошенничестве. Вероятно, это связано с уголовным делом против Фургала.
9 и 10 июля следствие работало очень оперативно, что позволило уже 10 июля провести судебное заседание (в закрытом режиме) и избрать меру пресечения подозреваемому. Так, Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала до 9 сентября.
Жители Хабаровского края возмущены…
Сразу после задержания губернатора оказалось, что жители Хабаровского края едва ли не единогласно заявляют, что он не может быть ни в чем виновным.
Об этом свидетельствует реакция местных – сначала они выступили с онлайн-петицией в поддержку Фургала, а уже 11 июля на улицы Хабаровска вышли несколько десятков человек, создав прецедент самой массовой акции в истории города. В митинге приняло участие от 10 до 12 тысяч человек. Тем временем полиция не вмешивалась, поэтому никто из митингующих не был задержан.
Люди прошли по центральным улицам Хабаровска, перекрыв их для транспорта. В руках у митингующих были плакаты со словами "Свободу Фургалу", "Я/Мы Сергей Фургал". Плакатами протестующие не ограничились. Они выкрикивали "Свободу!", "Москва, уходи!", "Дальний восток — наш", "Путина — в отставку".
После акции глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила об угрозах. Она заявила, что человек, "связанный с правоохранительными органами", позвонил ей, когда на Instagram-странице Сергея Фургала началась трансляция митинга. Человек требовал прекратить эту трансляцию, потому что "это может закончиться уголовным делом". Эти слова Надежда Томченко восприняла как угрозы.
К слову, митинги в защиту Фургала прошли не только в Хабаровске, но и в других городах края. Например, жители Комсомольска-на-Амуре устроили ряд одиночных пикетов в центре города и одно массовое шествие при участии более тысячи человек. В небольшом городе Николаевск также прошел флешмоб в поддержку Сергея Фургала – автомобилисты сформировали из своих автомобилей фразу "Я/Мы Фургал".
Немного о Сергее Фургале
Сергей Фургал – политик, который пришел в высокий кабинет губернатора Хабаровского края из бизнеса в 2018 году. Самое интересное, что он стал 13-м главой региона, на которого завели уголовное дело. Все его двенадцать (!) предшественников рано или поздно попадались на финансовых махинациях, взятках и хищении бюджетных денег. Правда, только Фургала обвиняют в убийствах.
В 1992 году Фургал окончил медицинский институт в Благовещенске, став терапевтом, и в течение семи лет работал по специальности в больнице. Далее в его жизнь пришел бизнес. Сначала он занялся импортом китайских товаров широкого потребления, потом взялся за торговлю лесоматериалами. Дела идут успешно и уже в 2000 году Фургал становится генеральным директором ООО "Алькума", занимающегося торговлей лесоматериалами.
Проходит пять лет и Сергей Фургал уже гендиректор ООО "МИФ-Хабаровск" - крупной компании, которая занимается, а по факту контролирует, сбор лома черных металлов. Тогда же Фургал вступает в Либерально-демократическую партию России. Далее на его профессиональном пути – депутатство в региональном парламенте Хабаровского края и Госдуме Федерального Собрания РФ.
Конечно, двадцать лет большого бизнеса способствовали накоплению нешуточного состояния Фургала. Несмотря на то, что идя в политику, бизнесмен оставил дела, его компаниями управляла жена – Лариса Стародубцева. Она является основательницей металлургического холдинга "Торэкс" и владелицей электросталеплавильного завода "Амурсталь". Известно, что в свое время супруги развелись, однако поговаривают, что это нужно было, чтобы скрыть огромные доходы.
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Во время суда 10 июля Сергей Фургал никоим образом не признал себя виновным в преступлениях, в которых его подозревают, и отметил, что "ожидал много чего, но не так жестко".