Арест главы порта "Черноморск", усиление карантина на Николая и рассмотрение госбюджета-2021 в Раде: Главное на утро 15 декабря

Возможно, госбюджет на 2021 год скоро примут Фото из открытых источников

У Минздрава есть ответ на вопрос, почему уменьшилось количество тестирований на коронавирус

Сегодня стало известно, что в Украине вот-вот изменят алгоритм выявления коронавируса. Также министр здравоохранения заявил, что тестов на выявление COVID-19 по стране стали делать меньше, и назвал причину. Тем временем парламентарии приблизились к принятию государственного бюджета на следующий год.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро вторника, 15 декабря.

Профильный комитет Рады поддержал госбюджет-2021

Комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил бюджет на 2021 год. По словам народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, за законопроект голосовали "Слуги народа", "ЕС", "Батькивщина", "За майбутнє" и "Довира".

В Украине продолжена работа кафе и ресторанов

Кабинет министров Украины продлил часы работы заведений общественного питания во время карантина.

Заведения питания могут работать до 23:00 Фото из открытых источников

Кафе, бары, рестораны, столовые, буфеты и другие заведения не могут работать в период с 23:00 до 07:00. При этом расчетные операции разрешено проводить до 22:00.

Запрет не касается выдачи заказа навынос или осуществления адресной доставки. Кроме этого, в новогоднюю ночь правительство разрешило заведениям питания работать до часу ночи 1 января 2021 года.

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Какие продукты больше всего подорожали за месяц

В Украине в ноябре выросли цены на ряд продуктов питания, но овощи в прошлом месяце наоборот снизились в цене. По данным Государственной службы статистики, в прошлом месяце сахар подорожал на 7,7% – до 19,7 гривен за килограмм. Подсолнечное масло выросло в цене до 40,1 гривны за литр. Кроме этого, до 23,7 гривен за десяток повысились цены на яйца и до 12,3 гривен за килограмм подорожала мука.

Также выросли цены и на табачные изделия и алкоголь. За ноябрь сигареты премиум-класса подорожали на 2 % (57 грн/пачка), а водка выросла в цене на 0,2 % – до 92,7 грн за 0,5 литра.

Тем временем капуста подешевела до 5,1 грн/кг, морковь – до 6,2 грн/кг, лук – до 5 грн/кг и свекла – до 5,2 грн/кг.

Суд арестовал главу порта "Черноморск"

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Его подозревают во взяточничестве.

В случае внесения залога фигурант должен прибывать по требованию к следователю / прокурору / в суд, не отлучаться из Черноморска без разрешения следователя, сообщать следователю об изменении своего места жительства и места работы, сдать в Государственную миграционную службу свой паспорт гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Карантинные ограничения в Украине "обновляются"

В Украине с 19 декабря начнут действовать новые карантинные ограничения. Под запрет попадает работа музеев, галерей, выставок, также была изменена работа церквей.

Фото из открытых источников

С этой субботы по стране будет запрещено:

проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и тому подобное, если в залах присутствуют более одного человека на 10 кв. метров.

Все остальные ограничения будут действовать без изменений.

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Новогодний оливье подорожал

В этом году новогодний стол для семьи из 4 человек будет стоить 1706 грн. Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

Иллюстративное фото из открытых источников

Расчет праздничного стола проводился из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Так, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры будут стоить 159,37 грн, что по сравнению с прошлым годом выросло на 13,8%. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 32,50 грн, 200 г соленых огурцов – 16,50 грн, 6 яиц – 14,50 грн и 180 г майонеза – 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель.

Кто в Украине получит по 8 тысяч гривен компенсации

Предприниматели (ФЛП) и наемные работники в связи с карантином имеют право получить единовременную финансовую помощь в размере 8 тысяч гривен. Компенсацию могут получить работники розничной торговли, гостинично-ресторанной, развлекательной и других сфер.

Перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется постановление Кабмина о выплатах в размере 8 тысяч гривен, опубликован на сайте "Правительственного портала".

Сервисы Google в мире вышли из строя

Большая часть ключевых сервисов Google, включая Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice, одновременно вышла из строя.

Google Translate Фото из открытых источников

О проблемах в работе пользователи начали сообщать после 13:30 по Киеву. У интернет-пользователей возникли проблемы с доступом к YouTube и почтовому сервису Google. На сервисе, который отслеживает проблемы сервисов, Donwdetector, число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросла более чем до 8 тыс. а в Gmail – до нескольких сотен. Что стало причиной сбоя, неизвестно.

"Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников в 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали своих соперников в матчах 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Сине-белые сыграют с бельгийским "Брюгге", а горняки столкнутся с израильским "Маккаби".

Все матчи этой стадии пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч "Динамо" проведет дома, "Шахтер" – на выезде.

Результаты жеребьевки таковы:

"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайнтед" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия)

"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Славия" (Прага, Чехия) - "Лестер" (Англия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)

"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия)

"Краснодар" (Россия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия)

"Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия)

"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Голландия)

"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ "Эйндховен" (Голландия).

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 15 декабря в Украине обнаружено 8 416 новых случаев инфицирований за прошедшие сутки. Всего за время пандемии заболело 909 082 человека.

Кстати, в Украине изменят алгоритм обнаружения коронавируса. Министерство здравоохранения должно представить обновленный алгоритм, согласно которому будут тестировать всех с симптомами ОРВИ.

А министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь признает, что в Украине стали делать меньше тестов на выявление COVID-19. Это связано с уменьшением количества обращений людей, которые имеют признаки коронавируса.

Между тем в мире известно о 72 850 994 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерло 1 621 159 человек, а выздоровело 41 257 956. Больше всего болеют в США – 16 519 616 случаев, Индии – 9 906 165, Бразилии – 6 927 145, России – 2 656 601 и Франции – 2 433 859 больных.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 14 декабря, на участках ответственности украинских бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь противник дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Далее по несколько выстрелов из стрелкового оружия НВФ осуществили вблизи Авдеевки и Песок.

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Татьяну Чорновол обвиняют в умышленном убийстве

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Опубликовано Телеканал ZIK Понедельник, 14 декабря 2020 г.

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