Антикризисный закон и увольнение главного прокурора в деле МН17: Актуальное на утро 2 апреля

Начался очередной рабочий день, а это повод подвести итоги главных новостей вечера и ночи

Фото из открытых источников

В Украине за последние сутки зафиксировано значительное увеличение количества больных коронавирусом. В Минздраве сообщили и о новых летальных случаях от СOVID-19. Чтобы усилить социальную защиту медицинских и социальных работников парламент принял антикризисный закон, накануне вечером его подписал Владимир Зеленский.

Среди других актуальных новостей стоит отметить блокирование нардепами подписания закона о рынке земли, увольнение главного прокурора в деле МН17 и пожар в природном парке в Одесской области.

О главных новостях на утро 2 апреля рассказываем подробнее.

Закон о соцгарантиях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Документом вводится доплата медицинским работникам, госрегулирование цен на некоторые товары и отмена пени за неоплаченные кредиты.

Нардепы блокируют подписание закона о рынке земли

В Верховной Раде Украины сейчас зарегистрировано 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли. До рассмотрения всех этих постановлений подписания законопроекта №2178-10 заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова и, соответственно, для главы государства Владимира Зеленского.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22:00 среды, 1 апреля, в Украине зарегистрировано 794 случая COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев, 13 человек выздоровели.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что во фракции пятеро человек заболели коронавирусом, а те коллеги, которые сидели рядом с ними, ушли на карантин.

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об использовании незарегистрированных в Украине лекарственных средств для лечения COVID-19.

В регионах ведется подготовка по развертыванию мобильных госпиталей для размещения больных коронавирусом пациентов.

Увольнение главного прокурора в деле МН17

Главный прокурор Нидерландов в деле о катастрофе MH17 на Донбассе Фред Вестербеке заявил о своем увольнении.

Фото из открытых источников

С 1 апреля он официально перестанет считаться сотрудником прокуратуры, а впоследствии возглавит полицию Роттердама.

Пожар в национальном природном парке

В среду утром, 1 апреля, в Белгород-Днестровском районе загорелся Нижнеднестровский национальный природный парк. По состоянию на 16:30 площадь пожара составляла примерно 9 гектаров.

На утро 2 апреля информации о ликвидации пожара нет.

Мощное землетрясение в Китае

В среду, 1 апреля, в южной части Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Землетрясение произошло в районе Шику на юго-западе провинции Сычуань. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Распространение коронавируса в мире

По состоянию на утро 2 апреля в мире COVID-19 заболели 937 567 человек, умерли 47 256, выздоровели — 194 311.

Подхватил COVID-19 министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман.

Из-за пандемии коронавируса организаторы одного из главных теннисных турниров планеты "Уимблдона" отменили проведение события в 2020 году.

Страны с развивающимися рынками, попросили у Международного валютного фонда о помощи на 20 млрд долларов для борьбы с пандемией коронавируса.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил — 4 обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", 11 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате провокационных обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Погода на 2 апреля

По данным синоптиков 2 апреля на всей территории Украины ожидается сухая погода с переменной облачностью. Днем на всей территории Украины ожидается температура в пределах +9+13.

Прогноз погоды на 2 апреля Укргидрометцентр

Ночью пока сохраняются морозы — на западе, востоке, а также в Кировоградской и Черкасской областях от -2 до -4. на остальной территории -1-3.

В Киеве прогнозируют днем +10+12, ночью -1-3.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 2 апреля НБУ установил на уровне 27,75 грн, евро — 30,32 грн, российский рубль — 0,351 грн.

Главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 12 коп., евро подорожал 6 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 2 апреля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: