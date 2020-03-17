42 подозрения на коронавирус в Украине, отмена Евро-2020, новая Генпрокурор: Главное за 17 марта

Женщина в лицевой маске проходит у баннера, рекламирующего дезинфицирующую компанию, в Неаполе EPA-EFE

Парламент избрал двух ключевых государственных чиновников

Сегодня стало известно о новых ограничениях в Украине и в частности в Киеве в связи с коронавирусом, а также о нескольких кадровых изменениях во властной верхушке. Далее рассказываем обо всех самых важных событиях вторника, 17 марта.

Коронавирус в Украине – новое

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине проверяют на коронавирус 42 человека. При этом по состоянию на утро 17 марта в нашей стране зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Известно, что больные живут в Черновицкой, Киевской и Житомирской области.

Фото из открытых источников

В Минздраве отметили, что с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19, из них 89 тестов оказались отрицательными.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что зафиксировано четыре случая передачи COVID-19 внутри страны.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что, кроме этого, заразились коронавирусом несколько украинцев за рубежом, среди которых сотрудник одного из консульств за рубежом. Тем временем президент Владимир Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения по всей Украине.

Закон о противодействии коронавирусу

17 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3219. По состоянию на 17:00 глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законы по борьбе с распространением коронавируса.

Закон о повышении доступности лекарств

Парламент принял проект закона № 2538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения. Документ предусматривает создание основ привлечения Закупочной организации к закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета. Предложенный порядок закупок будет гарантировать недискриминацию и равенство доступа отечественных и зарубежных поставщиков медицинских товаров к участию в таких закупках.

"Укрзализныця" вернет деньги за билеты на отмененные поезда

В связи с тем, что с 18 марта "Укрзализныця" прекращает внутреннее пассажирское сообщение из-за карантина, билеты на отмененные поезда можно вернуть в течение месяца. При этом билеты, приобретенные через Интернет, можно будет вернуть через онлайн-сервисы.

Фото из открытых источников

Прекращение касается всех видов внутреннего железнодорожного сообщения – пригородного, городского, регионального и дальнего.

Киевское метро закрыто

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о закрытии киевского метрополитена. Метро будет закрыто с 23:00 вторника 17 марта до 3 апреля. Кличко подчеркнул, что наземный пассажирский транспорт будет работать в штатном режиме, дублируя линии метро.

Фото из открытых источников

Известно, что комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром решила закрыть метро из-за карантина в Киеве, Харькове и Днепре.

К тому же в КГГА отметили, что с завтрашнего дня в пассажирский транспорт Киева будут пускать только тех, кто в масках.

Евро-2020 отменили

Тем временем УЕФА перенес чемпионат по футболу из-за коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций перенес чемпионат Европы по футболу на 11 июня – 11 июля 2021 года.

Кстати, ожидается, что УЕФА решит судьбу и Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019/2020.

В Украине новая Генпрокурор

17 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Владимир Зеленский предложил назначить на должность Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Парламент поддержал кандидатуру, проголосовав за ее назначение Генеральным прокурором Украины. Президент подписал назначение.

Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Узнать больше об Ирине Венедиктовой можно из материала по этой ссылке.

Новый министр экономики

Вместе с тем парламент проголосовал и за нового министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Им стал Игорь Петрашко, чью кандидатуру предложил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новый глава Минэкономики Игорь Петрашко Аgropolit.com

Новый министр окончил "Львовскую политехнику", учился в США, Великобритании, у него 20 лет опыта в сфере экономики и менеджмента.

Видео дня

Самым популярным за сегодня на YouTube-канале телеканала ZIK стало видео, в котором новоназначенная Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следователи и прокуроры будут продвигаться по делам Порошенко и Стерненко.

Обсуждение

Наиболее интересной на Facebook-странице телеканала ZIK стала трансляция внеочередного заседания парламента.