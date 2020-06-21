21 июня День медика: Об истории праздника, развитии мировой медицины и интересных врачебных предрассудках

В этом году Украина отметит день медика 26-й раз Фото из открытых источников

Сегодня Украина и мир отмечают международный день медицинского работника

День медработника – это ежегодный профессиональный праздник всех работников отрасли здравоохранения. В независимой Украине он появился в 1994 году указом первого президента Леонида Кравчука. Тогда же впервые и был отмечен.

У этого праздника нет привязки к конкретному числу, он отмечается ежегодно в третье воскресенье июня и не является официальным выходным днем. В этом году оно выпадает на 21 июня.

Далее мы расскажем об истории возникновения "врачебного" праздника и немного об интересных суевериях, которыми полнится особый и неповторимый "медицинский" мир.

История международного Дня медика

Без сомнения, профессиональный праздник медиков – это уважение и признание тяжелой работы тех, кто бережет и спасает человеческое здоровье и жизнь. Организация объединенных наций предложила Всемирной организации здравоохранения утвердить праздник всех медицинских работников еще в 1971 году. ВОЗ приняла такое предложение – так появился Международный день врача.

Во времена СССР праздник всех врачей, медсестер, лаборантов и санитаров отмечали с 1980 года ежегодно в третье воскресенье июня. В независимой Украине этот праздник был назначен указом президента Украины от 3 июня 1994 года. Праздник ввели, чтобы отметить вклад медиков, которые служат стране, заботясь о согражданах.

В третье воскресенье июня День медика также отмечают в Беларуси, России, Армении, Молдове и Казахстане. При этом, к примеру, на Кубе это 3 декабря, в Индии – 1 июля, а в США – 30 марта.

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Немного из истории медицины

Со старославянского языка "врач" переводится как "разговаривать" или "бурчать". Это из-за того, что древние врачи лечили не только травами и отварами, но и заклинаниями.

Традиционная белая врачебная одежда появилась лишь в XIX веке. До этого медики использовали во время операций только фартуки и обычные перчатки. Однако английский врач Джозеф Листер первым понял, что на белом цвете лучше всего видна грязь, поэтому белая одежда будет способствовать соблюдению санитарии.

Интересно, что позже навыки врача "считывали" как раз по белому халату. Считалось, если врач во время операции не слишком испачкал кровью халат, значит – профессионал.

Первыми украинскими больницами можно считать медицинские учреждения, основанные в XI веке в Киевской Руси. Это были приюты при церквях. Позже, уже в XIV-XV столетии появляются первые медицинские школы, а больницы начинают напоминать современные – отдельные помещения и более-менее стерильные условия.

Клятва Гиппократа

Интересная вещь – многие не раз слышали о легендарной клятве врача всех врачей Гиппократа, однако не каждый знает, о чем в ней говорится.

Гиппократ написал немало трудов по клинической медицине и был уверен, что каждому больному нужен индивидуальный подход, а хороший врач должен быть терпеливым и милосердным. К тому же Гиппократ составил своеобразный сборник этических норм для врачей Древней Греции. Именно эти нормы и легли в основу современной версии клятвы, которую произносят все выпускники медицинских учреждений.

В общем в ней говорится о том, что врач клянется честно исполнять свой врачебный долг; посвятить свои знания лечению болезней, сохранению и укреплению здоровья человека; быть всегда готовым оказать медицинскую помощь; хранить врачебную тайну, действовать в интересах пациента независимо от пола, расы, национальности, языка; не проводить эвтаназию; уважать коллег.

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Предрассудки многих медиков по всему миру

Медработники – серьезные люди, поэтому обращают внимание на все, что может так или иначе повлиять на их работу и здоровье их пациентов. В сообществе врачей немало суеверий и предостережений, в которые они верят. Вот некоторые из них:

Нельзя меняться друг с другом сменами.

Хирурги никогда во время операции не поднимают инструмент, который упал на пол. На него просто не обращают внимание.

Часто врачи стараются не лечить своих родственников и знакомых. Считается, что это приведет к непредсказуемой ситуации.

Вместо пожеланий хорошего дежурства в больницах часто посылают друг друга "к черту" – это хороший знак.

В родильных домах верят, что хороший знак – рождение в понедельник первым мальчика. Если так происходит, значит, вся неделя пройдет легко.

Состояние медицинской отрасли Украины сегодня

В этом году имеем беспрецедентное реформирование медицинской отрасли в Украине. Медицина становится платной и пополняется рядом нововведений.

Из последних событий в украинской медицине – 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Он предполагает изменения в финансировании вторичного звена, к которому относятся больницы, оказывающие специализированные услуги при травмах, отравлениях, патологических состояниях, беременности.

Реформа этого звена предусматривала реализацию принципа "деньги ходят за пациентом". Это значит что финансируется не количество мест в больнице, а количество пациентов, которые воспользовались ее услугами. Оплачивать услуги будем Национальная служба здоровья. Чтобы получить деньги, больница должна оформить электронный отчет о предоставленных медицинских услугах и объемах использованных лекарств.

Так, Министерство здравоохранения внедряет реформу, однако ее нельзя назвать слишком удачной. Уже первый месяц действия второго этапа реформирования обнажил пробелы – на практике выяснилось, что отечественные больницы недополучают средства и из-за этого не смогут лечить пациентов.

Подробнее о состоянии медицинской отрасли Украины и нашем пути к реформированию предоставления медицинских услуг можно прочитать в материале по этой ссылке.