12 июля День апостолов Петра и Павла: Обычаи и неожиданные запреты

12 июля - День святых Петра и Павла Фото из открытых источников

Этот день для христиан восточного обряда во всем мире является большим религиозным праздником

12 июля христиане восточного обряда отмечают День святых апостолов Петра и Павла. Это большой церковный праздник, который является окончанием Петрова поста. Далее рассказываем об истории праздника, а также его обычаях и традициях, которые формировались столетиями и сейчас почитаются церковью.

История праздники

День апостолов Петра и Павла известен с незапамятных времен, а именно – с рассвета христианства. Его отмечали в Римской империи 29 июня, как праздник апостолов, которые проповедовали христианство во всем мире. То есть это был день в честь их обоих – христиан, которые приняли мученическую смерть за веру. Кстати, для первых христиан место захоронения Петра и Павла было священным.

А в IV веке император Константин повелел построить храм в честь святых как в столице империи – Риме, так и в Константинополе.

Кем были Петр и Павел

Святой Павел был одним из двенадцати апостолов Христа, выдающимся христианским миссионером и одним из первых богословов христианства. Первое его имя – Савл.

Одной из самых известных событий из жизни апостола является его путешествие в Дамаск с целью преследования христиан, когда ему явился Христос. Тогда в пути его осиял свет с неба и на мгновение ослепил. Он услышал голос: "Савл, Савл, почему ты гонишь меня?".

Савл сказал: "Кто ты, Господи?" и услышал ответ: "Я – Иисус, которого ты гонишь. Встань же и иди в город и тебе скажут, что тебе делать". Савла привели в Дамаск, где он прозрел и понял, что Всевышний избрал его свидетелем перед людьми.

Святой Петр был старшим учеником Иисуса Христа и первым епископом Рима в течение 33 – 67 годов. Его мирское имя – Симон, или Шимон. Он был сыном еврейского рыбака и до встречи с Христом сам был рыбаком. Имя "Петр", то есть "камень", получил от Христа, который пообещал построить на нем как на твердом камне свою Церковь и подарить ключи от Небесного Царства.

Петр – один из апостолов, который сопровождал Господа на проповедях, присутствовавший при ключевых событиях земной жизни Христа, Преображении, Святой Вечери, Распятии, Воскресении и Вознесении. Петр умер в Риме мученической смертью на кресте вниз головой, за что часто так и изображается.

Также на картинах и иконах его можно увидеть с ключами Небесного царства или с регалиями Папы Римского. В современном мире мы имеем и конкретное место почитания апостола — это Собор Святого Петра в Риме.

Древние славянские легенды свидетельствуют о том, что князь Владимир в ХХ веке привез в Киев икону святых Петра и Павла и подарил ее Новгородскому Софийскому собору, где до сих пор можно увидеть тысячелетние фрески с изображением апостола Петра.

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Традиции и народные приметы на Петра и Павла

12 июля – это фактически середина лета, а потому многие приметы связаны именно с урожаем и погодой. Вероятно, это некая отсылка к языческим обрядам.

Именно к ним, как и большинство религиозных праздников, имеет отношение День апостолов Петра и Павла. Этот праздник сочетает в себе переплетение языческих обрядов и традиций.

Так, 12 июля – это прежде всего завершение Петрова поста или Петровки. Согласно славянским обычаям, в этот день убирали в домах и во дворе, белили дома и комнаты, вешали в горницах новые рушники. Утром шли в церковь с цветами и в венках со вплетенными маками.

Интересно, что главным блюдом этого дня были мандрыки – печеные лепешки из пшеничного теста, масла из сливок, собранного во время поста, сыворотки, сыра и яиц. Почему такое название – "мандрыки"? Это связано с легендой о странствиях по миру Петра и Павла – однажды кукушка украла у них один коржик, за что Бог наказал ее, поэтому считается, что именно в эту пору птица перестает куковать.

Приметы и традиции на Петра и Павла

Одна из самых важных традиций на Петра и Павла – "дежурство солнца". Молодые люди собирались вместе и шли на околицу деревни, выбирали горку или холм и всматривались в небо, чтобы "поймать" момент восхода солнца.

Еще один интересный обычай касался народных забав. Юноши и девушки играли в угадывание: ребята переодевались в девушек и закрывали лица платками. Тому, кого разгадали и раскрыли, вскоре предстояла свадьба.

Девушки в этот день гадали на любимого. Они собирали 12 разных растений, клали их под подушку и, закрыв глаза, говорили: "Двенадцать трав с разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня посмотри". Суженый должен был присниться.

А еще девушки "завивали березку" – выбирали на молодой березе три ветки, сплетали их в импровизированную косу, и загадывали желания, приговаривая: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа!". Ветви связывали красной лентой и охапкой травы. Через три дня девушки возвращались к березке проверить косу – если коса не завяла и не распустилась – то желание исполнится. Далее березовую косу распускали.

Издавна говорили – если на Петра кукушка кует, это к беде, а если идет дождь, то будет гнить картофель. Если ясная погода, то год будет хорошим, а раз в этот день жара, значит Рождество будет морозным.

Предрассудки и запреты на Петра и Павла

Интересно, что на Петра и Павла издавна запрещалось есть ягоды и фрукты, собранные в нынешнем году. Считалось, что тот, кто ослушается этого правила, навлечет на себя беду и болезни. Однако, если все же пришлось отведать урожай, нужно было пойти в церковь и угостить фруктами и ягодами нищих, либо же отнести их на могилы умерших.

Еще один суровый запрет – в этот день нельзя жениться, потому что якобы счастливой семейной жизни не будет.