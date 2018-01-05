В ООН призвали Египет не казнить террористов

В ООН глубоко потрясены сообщениями о волне казней в Египте. Только за последнюю неделю там казнили 20 заключенных, осужденных за террористическую деятельность и за нападения на представителей правоохранительных органов.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что 2 января в Александрии были повешены пять человек, которым военный трибунал вынес смертные приговоры за совершение в 2015 году теракта на стадионе. В результате погибли три призывника и еще два получили ранения.

Ранее, 26 декабря, в одной из египетских тюрем казнили 15 осужденных, обвиняемых в нападениях на представителей служб безопасности на Синайском полуострове в 2013 году. Тогда от рук террористов погибли девять военных.

Дела всех 20 подсудимых рассматривали судьи военного трибунала, поскольку они касались уничтожения государственной собственности и нападений на военных. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что судебные процессы по делам гражданских лиц не должны проходить в военных судах.

«Дела гражданских лиц могут рассматривать в военных или специальных судах только в исключительных случаях», – заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления Лиз Троссел.

По ее словам, процессы в военной инстанции не соответствовали элементарным требованиям справедливого судебного разбирательства.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что во всех этих случаях не соблюдались процессуальные нормы и гарантии справедливого судебного разбирательства...», – подчеркнула представитель ООН.

Она напомнила, что Египет является участником Международного пакта о гражданских и политических правах, в котором закреплены гарантии каждого «на справедливое и публичное разбирательство компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». В Пакте говорится, что любое судебное постановление должна быть публичной.

В то же время, в Управлении ООН по правам человека считают, что египетские власти не должны использовать высшую меру наказания как средство борьбы с терроризмом.

«Мы призываем египетские власти отказаться от практики применения смертной казни, действовать в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права и принять все необходимые меры для предотвращения нарушений процессуальных норм в ходе судебного разбирательства», – сказала Лиз Троссел.

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