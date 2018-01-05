В Минобразования рассказали, что ждет ученых в 2018-м

В январе 2018-го состоится первое заседание Национального совета по развитию науки и технологий.
Об этом сообщили в Минобразования.
«Планируется, что одним из ключевых вопросов для обсуждения будет создание Национального фонда исследований. Его основная функция – финансирование научных проектов по грантовому принципу, –говорится в сообщении.
Нацсовет также должен рассмотреть финансирование украинской науки на протяжении 3 лет и введение базового финансирования научной работы в вузах по результатам аттестации их научных направлений.
Еще одно изменение 2018-го – аттестация по новым правилам научных учреждений и вузов, осуществляющих научную деятельность. От этого будет зависеть уровень их базового финансирования.
В частности, для научных учреждений новый порядок государственной аттестации был принят в июле 2017 года, до 2020 года аттестацию должны пройти не менее 550 (80%) таких заведений.
В случае получения положительной оценки учреждения будут получать большее финансирование.
Например, в бюджете 2018 года для НАН открыта новая программау «Поддержка развития приоритетных направлений исследований» с бюджетом в 500 млн гривен.
Эти средства будут предоставлять научным учреждениям, аттестованным по высокому уровню. В то же время учреждения, которые по результатам аттестации будут признаны как неэффективные должны быть реорганизованы или ликвидированы.
Для вузов порядок аттестации в настоящее время утверждается. Сейчас в системе МОН научную деятельность осуществляют 167 заведений высшего образования.
Каждый из них сможет подать документы на аттестацию по 7 направлениям наук. Конечная цель государственной аттестации – определение объемов базового финансирования отдельных научных направлений в вузах в соответствии с полученной оценкой.
В ближайшее время также ожидается появление Дорожной карты интеграции Украины в линии Европейского исследовательского пространства(ERA-UA). Сейчас она рассматривается в Научном комитете Нацсовета.
В документе будут прописаны текущая ситуация в украинской науке, стратегические приоритеты, цели, индикаторы изменений и тому подобное.
Кроме того, в 2018-м предполагается проведение третьего конкурса проектов научных работ молодых ученых.
Как известно, в 2018 году государство профинансирует науку на 6 млрд гривен.