пятница, 5 января, 2018, 13:57 Киев
В Киеве задержали экс-«министра» здравоохранения аннексированного Крыма
В Киеве задержали бывшего «министра» здравоохранения аннексированного Крыма Петра Михальчевского.
Об этом на своей странице в Facebook передает «Прямой».
Также сообщается, что были проведены обыски по месту его временного проживания.
«Указанное лицо будет доставлено в СБ Украины для проведения неотложных следственных действий», – говорится в сообщении.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.