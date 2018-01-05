В Киеве задержали экс-«министра» здравоохранения аннексированного Крыма

В Киеве задержали бывшего «министра» здравоохранения аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

Об этом на своей странице в Facebook передает «Прямой».

Также сообщается, что были проведены обыски по месту его временного проживания.

«Указанное лицо будет доставлено в СБ Украины для проведения неотложных следственных действий», – говорится в сообщении.

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