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пятница, 5 января, 2018, 13:57 Киев
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В Киеве задержали экс-«министра» здравоохранения аннексированного Крыма

В Киеве задержали бывшего «министра» здравоохранения аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

Об этом на своей странице в Facebook передает «Прямой».

Также сообщается, что были проведены обыски по месту его временного проживания.

«Указанное лицо будет доставлено в СБ Украины для проведения неотложных следственных действий», – говорится в сообщении.

 
Киевоккупированный Крым
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2018-01-05 17:13:54