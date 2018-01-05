В Финляндии летчика убило дверью в самолете, который зарегистрирован в Киеве

В аэропорту Киттиля на севере Финляндии в результате несчастного случая погиб пилот частного самолета Gulfstream G150, который вез пассажиров из Москвы.

Инцидент произошел 4 января в 16.00 (17.00 мск), передает Фонтанка.

«Небольшой 20-местный самолет готовился к взлету, и капитан заходил в кабину, – говорится в сообщении полиции. – Входные двери ударили по нему таким образом, что он умер на месте». Реанимировать пилота не удалось.

В момент происшествия, кроме капитана, на борту самолета никого больше не было. По данным газеты Ilta-Sanomat, погибший – 50-летний гражданин Германии.

Выпущенный в 2012 году бизнес-джет Gulfstream G150 принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован он в Киеве. Skyline Aviation сдала самолет Украине в лизинг. Воздушное судно привезло пассажиров из Москвы, планировалось, что следующим пунктом назначения станет Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале Хельсинки возникла угроза обрушения стеклянной крыши.

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