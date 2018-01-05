В финале молодежного ЧМ-17/18 по хоккею сыграют сборные Канады и Швеции

В Баффало (США) в ночь с четверга на пятницу по киевскому времени определились участники финального матча молодежного чемпионата мира-17/18 по хоккею, который традиционно стартовал в конце Старого года, а финиширует в первые дни Нового года.

Шведы не позволили американцам во второй раз подряд выиграть молодежный ЧМ по хоккею / IIHF.com

В полуфиналах турнира Канада разгромила Чехию (7:2), а Швеция справилась с хозяевами, действующими обладателями титула – сборной США (4:2), сообщает sportarena.com.

США сложили с себя полномочия чемпионов мира. Теперь команде Боба Моцко предстоит бороться только за бронзовые медали. Решающим в игре со Швецией стал выбор вратаря. Если Гленн Густавссон отразил 29 бросков из 31 по своим воротам и пропустил лишь в конце матча, то Джозеф Уолл пропустил четыре шайбы к середине третьего периода.

Швеция повела в счете в середине второго периода, отличившись в большинстве, а в середине третьего отрезка еще три раза огорчила американцев в течение всего двух минут. При этом дважды «желто-синие» забросили в меньшинстве. Этот отрезок игры и стал решающим. США сменили голкипера и даже отыграли две шайбы, но спасти поединок уже не успели.

В другом матче дня Канада без особых усилий разбила Чехию (7:2) и также вышла в финал, где попытается вернуть себе звание чемпионов мира, которое в последний раз доставалось канадцам три года назад. Чехи также меняли голкипера по ходу матча, а в составе Канады «хет-триком» отметился проспект «Оттавы Сенаторс» нападающий Дрейк Батерсон. Интересно, что первую и последнюю шайбы в матче забросили чехи, но между ними семь раз подряд отличились канадцы, которые три свои первые голы забили, реализовав численное большинство.

Таким образом в финале молодежного чемпионата мира-17/18 в Баффало Канада сыграет со Швецией. Начало матча в 3 ночи 6 января по киевскому времени. А за четыре часа до финала, сегодня, 5 января, в 23:00 по Киеву США и Чехия сыграют за бронзовые медали.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира (U-20) сезона-2017/2018

27 декабря – 5 января. Баффало (США)

Полуфинальные матчи. 4 января

Швеция – США– 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Шайбы :

33:30. Петтерссон (Нюландер, Линдстрем – в большинстве) – 1:0

46:17. Андерссон (Карлстрем) – 2:0

47:47. Стен (менее.) – 3:0

48:25. Йонссон (Давідссон – в меньшинстве) – 4:0

52:24. Беллоус (Ямамото – в большинстве) – 4:1

56:59. Ткачук (Андерсон) – 4:2

Вратари : Густавссон – Уолл (48:25 – Оттингер)

Броски : 20 (5 + 9 + 6) – 31 (8 + 11 + 12)

Штраф : 16 – 8

Канада – Чехия– 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Шайбы :

05:55. Задина (Нечас, Михнак) – 0:1

15:05. Стол (Клег, Кайри – в большинстве) – 1:1

18:08. Батерсон (Макар, Томас – в большинстве) – 2:1

27:48. Батерсон (Макар, Бин – в большинстве) – 3:1

29:43. Комтуа (Хауда, Форментон) – 4:1

32:15. Кайри (Стол, Дубе) – 5:1

36:58. Батерсон (Маклеод) – 6:1

45:15. Качук (Томас) – 7:1

50:11. Задина (Будик) – 7:2

Вратари : Харт – Коренар (36:58 – Шкарек)

Броски : 39 (11 + 15 + 13) – 20 (5 + 9 + 6)

Штраф : 10 – 8

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