В Египте из-за падения воздушного шара погиб турист

Один турист погиб, еще несколько были ранены в результате падения воздушного шара близ египетского города Луксора.

По данным государственных СМИ, шар упал через плохие погодные условия. В регионе – сильный ветер, передает «Радио Свобода».

По данным Министерства здравоохранения Египта, погибший турист – гражданин Южной Африки, ранены – аргентинец и двое французов.

Всего на борту шара находились 20 человек – туристы из ЮАР, Аргентины, Испании, а также Египта.

Луксор, расположенный на юге Египта, пользуется популярностью среди туристов за археологические памятники.

В 2013 году вблизи Луксор погибли 19 туристов, когда воздушный шар, в котором они летели, загорелся и упал.

Напомним, что украинцам рекомендуют не ехать в Египет за продление чрезвычайного положения.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.