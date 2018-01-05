Украинские моряки, «застрявшие» в Сирии, возвращаются домой

Сегодня, 5 января, 10 украинских моряков, которые еще с августа 2017 года находились в порту в Сирии на арестованном судне, возвращаются на Родину.

Об этом рассказал представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает «Украинская правда».

Он добавил, что благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.

«5 января на ливанской границе их встретил консул Украины», – сказал Кирилич.

Он добавил, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов до Украины – урегулировано Посольством Украины в Ливане.

«Сегодня, накануне Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям», – подытожил Кирилич.

Напомним, с августа 2017 года 10 украинских моряков «застряли» в порту Тартус (Сирия) на арестованном сирийскими органами власти судне «Старшина Деров».

Речь идет о жителе Одессы, пятерых херсонцах, трех жителях Николаева и киевлянине, которые в августе заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан – на борт судна.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, с 2011 года в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, которые отказался возвращать, чтобы «они сидели на борту и не шатались где-то».

Также выяснилось, что судно и его судовладелец под угрозой санкций за неоднократные заходы в оккупированный Крым. Зарплату морякам не выплачивали. На борту судна груза не было, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта.

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