Тысячелетний колодец в Олевске в ТОП-5 находок украинских археологов в 2017 году

Колодец из городища в Олевске на Житомирщине попал в перечень наиболее значимых прошлогодних находок украинских археологов.

Об этом в эфире Общественного радио отметил доцент кафедры археологии и музееведения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Правления Союза археологов Украины Евгений Синица, – сообщает 103fm.com.ua.

Археолог поместил тысячелетний колодец в Олевске на второе место в ТОП-5 находок украинских археологов в 2017 году. Работы на этом объекте велись уже несколько лет, однако именно в прошлом году были сделаны интересные и важные открытия.

«Это не абсолютно уникальная штука, древнеруськие колодцы известны, но этот был построен в десятом веке, это доказано археологически. Он очень хорошо сохранился, его очень тщательно исследуют. И самое главное – его намерены сохранить как экспозиционный объект. Там вообще грандиозные планы, – подчеркнул Евгений Синица.

Больше об этих планах ранее рассказывала архитектор Марина Довганич, которая работает над проектом музея под открытым небом «Древлянский град», что его планируют организовать на Олевском городище:

«Наша памятка – это именно городище и вокруг него есть определенный радиус, где можно строить, где нельзя вмешиваться в ландшафт. Потому что ландшафт в нашем случае и является материальной структурой памятки, по сути. Потому что крепость эта состоит из двух частей – это земляная часть и эти деревянные конструкции. У нас есть ров, у нас есть вал и они сохранены аутентично. Это очень сильно повышает ее ценность – тысячу лет никто не трогал. Нет рядом никакой застройки практически. И это дает достаточное основание для того, чтобы делать здесь музей», – отметила Марина Довганич.

Напомним, что в ТОП-5 археологических находок, по версии Евгения Синицы, кроме колодца на Олевском городище, вошли раскопки на Польском рынке в Каменце-Подольском, могильник пшеворской культуры на Львовщине, могильник черняховской культуры в Острове на реке Рось и наполненная черепами яма XVII века в Чигирине.

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