Саакашвили заявил, что не собирается просить политического убежища ни в одной из стран

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет об отсутствии намерений просить политического убежища в любой стране мира за преследование в Грузии и в Украине.

Об этом Саакашвили заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает УНН.

«Я никогда не просил в Украине политического убежища... Конечно, я никогда не просил и не буду просить политического убежища или статуса беженца ни в какой стране – очень много стран мира готовы принять меня хоть сегодня», – сказал М. Саакашвили.

Напомним, Нидерланды примут экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, если он решит покинуть Украину.

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