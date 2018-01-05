Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным

Лидер Движения новых сил Михеил Саакашвили назвал приговор грузинского суда в отношении него незаконным и противоречащим всем международным, национальным нормам и здравому смыслу.

Об этом Михеил Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке.

«Приговор» грузинского суда, находится под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, в отношении меня – полностью незаконен и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни каких-то фактов коррупции, ни других правонарушений», – написал Саакашвили.

Он добавил, что этот «приговор», так же как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против него. Саакашвили заверил, что несмотря на все заговоры олигархов, продолжит борьбу.

Напомним, суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Такое решение объявил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе.

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