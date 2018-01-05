Радецкий: Министр юстиции «продвигает» порядок, который делает невозможным мониторинг образа жизни

Министр юстиции начал «продвигать» порядок, по которому, фактически, нельзя проводить мониторинг образа жизни.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил консультант по электронному декларированию Руслан Радецкий.

Гость программы заявил, что е-декларирования даже в таком виде, как оно есть сейчас, существует благодаря ему. И в итоге бывший сотрудник НАЗК Радецкий имеет как месть два уголовных дела, а еще – два административных, которые удалось выиграть.

Руслан Радецкий рассказал о работе над порядком проверки деклараций, а также о том, что общественность игнорировала приглашения и не приходила на обсуждения. Гость программы отметил, что порядок трижды подавали в Министерство юстиции Украины, поскольку его не регистрировали.

«Затем один из министров решил сделать себе такой большой пиар. Видимо, это была такая продуманная пиар-операция, когда он вышел и сказал, что в НАЗК никто ничего не может сделать», – отметил Руслан Радецкий.

С его слов, сейчас в таком же состоянии находится порядок о мониторинге образа жизни, который «также разработан и в отношении которого министр юстиции начал заявлять, что он никуда не годится».

«В результате он начал «продвигать» такой порядок, по которому, фактически, нельзя проводить мониторинга образа жизни», – заявил Руслан Радецкий.

Бывший сотрудник НАЗК, возвращаясь к вопросу порядка проверки е-деклараций, напомнил, что при КМУ создали рабочую группу, было наработан конечный вариант документа, НАЗК проголосовало, в Министерстве юстиции зарегистрировали этот порядок.

«И резко появилась общественность, которая начала критиковать», – отметил Руслан Радецкий и подчеркнул, что критика НАЗК очень выгодна коррупционерам.

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