Представление е-деклараций от общественных организаций противоречит международным конвенциям, – эксперт

Парламент и Президент считают нормальным калькировать «лучшие» российские практики, в частности и о декларировании для общественных организаций, что в свое время привело к разрушению гражданского общества в России.

Об этом заявила координатор коалиции «Декларации под контролем» Александра Дрик в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK).

Александра Дрик отметила, что согласно новому антикоррупционному законодательству декларации должны подавать не просто любые общественные объединения, а конкретно те, которые реализуют проекты, связанные с антикоррупционной деятельностью.

«Единственное, что после принятия такого нововведения должен сделать парламент, – это отменить этот закон. Абсурд этого положения заключается в том, что это дискриминационная норма, которая приравнивает общественных деятелей до лиц, уполномоченных на выполнение функции государства при том, что мы таких полномочий не имеем», – пояснила координатор коалиции «Декларации под контролем».

Общественный деятель отметила, что на них распространяются все положения закона о предотвращении коррупции, но сам процесс представления деклараций общественными организациями нарушает ряд украинских и международных законов.

«Сам факт необходимости представления общественными организациями, которые не являются государственными органами, этих деклараций, нарушает не только ряд международных договоров и конвенций, частью которых является Украина, а еще и противоречит статьям Конституции.

Поэтому если бы в Украине действительно работал Конституционный Суд, то он бы признал новые положения неконституционными, а следовательно, они должны быть отменены», – подчеркнула Александра Дрик.

К тому же, отметила она, на примере этого нововведения выяснилось, что парламент и Президент считают нормальным калькировать лучшие российские практики, поэтому это должно стать основой для выводов общества.

«Президент и парламент своими решениями показали, что они плюют на Конституцию, на права граждан, на международные договоры и принимают законодательство, которое написано в лучших традициях законодательства России, что в свое время там привело к разрушению гражданского общества», – констатировала Александра Дрик.

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