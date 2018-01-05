Политолог: Приговором в Грузии Саакашвили предупреждают

Приговор суда Тбилиси и дело, которое продолжается в Украине относительно экс-президента Грузии являются потенциальными рисками для Саакашвили. Таким образом ему говорят, что если он пойдет дальше, то против него будут применены более жесткие методы. А на данный момент его просто хотят сдержать.

Такое мнение в прямом эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) выразил политолог Владимир Фесенко.

Гость программы, комментируя приговор суда в Тбилиси, который заочно приговорил бывшего президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили до трех лет лишения свободы, отметил, что некоторые украинские политики поддерживают экстрадицию Саакашвили в Грузию.

«К примеру, сегодня Ляшко требовал его экстрадиции, есть и другие люди, которые тоже этого требуют. Но я думаю, что во власти есть люди, которые хотят показательно наказать Саакашвили вплоть до экстрадиции, или осуждение в Украине. В то же время есть и те, кто придерживается рациональной тактики, что лучше его не трогать», – говорит гость программы.

Владимир Фесенко считает, что приговор суда Тбилиси о Саакашвили и дело, которое продолжается в Украине относительно экс-президента Грузии являются так называемыми предохранителями.

«То есть, они являются потенциальными рисками для Саакашвили. Таким образом ему говорят, что если он будет идти дальше, то против него будут применены более жесткие методы. А на данный момент его просто хотят сдержать. Однако, поскольку решения в Украине не рациональные, то я не исключаю, что могут быть какие-то сюрпризы», – подчеркнул политолог.

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