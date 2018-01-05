Отец заместителя председателя Нацполиции подарил сыну Lexus

Заместитель председателя Нацполиции Игорь Купранец получил от отца в подарок Лексус накануне нового года.

Соответствующие изменения имущественного состояния Купранець внес 29 декабря, сообщает «Украинская правда».

Согласно документу, он получил подарок в неденежной форме от своего отца Михаила Купранця – Lexus GX460 2013 года стоимостью 1 055 000 гривен. Купранець пользовался этим автомобилем еще в 2015 и 2016 годах. Тогда он еще был в собственности отца.

Ранее в 2016 году Купранець получил от отца в подарок квартиру площадью 101,80 квадратных метра.

Кроме того в декабре 2017 года, Купранець задекларировал продажу недвижимости, за которую получил 1,7 миллиона гривен. Покупатель – Кузьменко Александр Петрович. УП не смогла установить, кем именно является покупатель.

Ранее в сентябре 2017 года Купранець также приобрел квартиру площадью 50,4 квадратных метра за 1 140 912 гривен, однако по состоянию на 3 января 2018 года в реестре недвижимости за Игорем Купранцем эта квартира не указывалась.

Также в реестре недвижимости не упоминается земельный участок площадью 750 квадратных метра в Киеве

Отмечается, что «Украинская правда» обратилась к Игорю Купранцу за комментарием, однако в течение нескольких дней так его и не получила.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Чернобыльской зоне нелегально работает фирма «Енивей», одной из основательниц которой является Наталья Купранець, жена начальника департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранця.

Сегодня также стало известно, что семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок на сумму 170 тысяч гривен.

Изображение: УП Изображение: УП

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