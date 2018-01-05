Остатки газа в ПХГ Украины – самые крупные за четыре года

Благодаря изменению энергетической стратегии Украина уверенно входит в 2018 год, а остатки газа в подземных хранилищах НАК «Нафтогаз» в настоящее время – самые крупные за последние четыре года.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем правления НАК «Нафтогаз» Андреем Коболєвим, видео которого размещено на Facebook Главы государства.

«К счастью, после того, как энергетическая стратегия была изменена, сегодня мы с абсолютно твердой уверенностью входим в новый 2018 год», – сказал Порошенко.

Президент отметил, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка Газпрома, а озвученное Коболевым количество газа в подземных хранилищах НАК «Нафтогаз» – более 15 млрд кубов – назвал одним из самых больших остатков, с которыми Украина входит в новый год за последние четыре года.

По словам Президента, введение рыночных тарифов и справедливых цен на газ, а также системы субсидий являются составляющими энергетической безопасности государства, благодаря которым Украина обрела настоящую энергетическую независимость.

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