Непроверенные е-декларации будут накладываться на последующие годы, – экс-член НАЗК

Непроверенные электронные декларации будут накладываться на последующие годы. Но позитив в том, что даже через 3-5 лет чиновника можно будет привлечь к ответственности, ведь все данные сохранятся.

Такое мнение выразил консультант по электронному декларированию Руслан Радецкий в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK).

Экс-заместитель председателя НАЗК Руслан Радецкий ответил на вопрос о том, должны ли общественные активисты, которые борются с коррупцией в Украине, декларировать свои доходы и отчитываться о средствах, на которые они работают.

«Я хотел бы больше обратить внимание на то, что у нас есть Налоговый кодекс, в котором указано, что все граждане Украины должны подавать годовую отчетность о полученных доходах. Поэтому здесь вопрос нужно поставить к Государственной фискальной службе, а именно: почему, когда с 2010 года в силу вступил новый Налоговый кодекс, они ничего не сделали для того, чтобы должным образом осуществлять аудит деклараций всех граждан Украины?», – заметил Радецкий.

Зато бывший член НАЗК отметил, что за последний год многие декларации подали те субъекты, которые не должны были этого делать.

«Много людей не могли понять, нужно ли им подавать этот отчет, или нет. И именно благодаря изменениям, которые внесли в 2017 году по субъектам декларирования, все встало на свои места. Поэтому из того миллиона деклараций, которые уже были поданы, можно отбросить многих», – уверен Радецкий.

Однако даже те декларации, которые были поданы правильно, еще полностью не проверены. А затем их проверка будет накладываться и на последующие годы.

«Непроверенные электронные декларации будут накладываться на последующие годы, но в этом есть и позыв. Поскольку запущена саму электронная декларация, следовательно, информация будет накапливаться. Поэтому через 3-5 лет субъекта можно будет так же привлечь к ответственности», – считает Руслан Радецкий.

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