Насилие в семье – теперь криминал. Юристы объяснили, что на практике будут означать эти изменения

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом в начале декабря закон о противодействии домашнему насилию. Подписи президента ожидает еще один закон о предотвращении насилия в отношении женщин, который вносит изменения в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

В Администрации главы государства сообщили, что президент подпишет его в ближайшее время, пишет «ВВС-Украина».

Несмотря на то, что часть предусмотренных ими изменений вступит в силу только через год после публикации, правозащитники говорят, что уже сейчас эти законы способны существенно защитить права жертв насилия в семье – прежде всего, женщин и детей.

Вместе с тем издание напоминает, что Рада так и не ратифицировала Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин, потому что против этого выступила Всеукраинский совет церквей, которому не понравилось в тексте слово «гендер».

Ратификация Стамбульской конвенции – и, как следствие, присоединение к европейской системе мониторинга соблюдения ситуации с противодействием домашнему насилию – остается вопросом политической целесообразности.

Поэтому, по мнению исполнительного директора Amnesty International в Украине Оксаны Покальчук, с одной стороны, принятие законов о насилии – это победа, с другой – немного горько, потому что украинским правозащитникам хотелось большего.

Теперь криминал

«Главное в этих законах – это то, что насилие в семье наконец криминализировано», – говорит ВВС Оксана Покальчук.

«Раньше если Вася бежал с топором в руках за Петей, это квалифицировалось как покушение на убийство, криминал. А если Вася бежал с топором в руках за своей женой Машей – то это максимум административка. Потому что правоохранители говорили: это нормально, когда мужчина бегает за женой с топором. Во всех селах бегает, и здесь бегает, что здесь такого?» – добавляет она.

Юрист Анна Христова, которая была привлечена к разработке проектов этих законов как эксперт профильного Проекта Совета Европы, уточняет: домашнее насилие могло тянуть за собой уголовную ответственность и ранее, но обычно расследовались лишь самые тяжкие преступления, совершенные в семье.

«Просто у нас есть очень распространенный миф о том, что насилие в семье – это не преступление. К сожалению, этот миф очень распространен и среди правоохранителей. Раньше я много лет рассказывала милиционерам на тренингах, что в Уголовном кодексе есть широкий перечень статей, которые можно применить в семейным обидчикам. Что никто не может безнаказанно бить женщину, даже ее муж. Они целый день слушали, а тогда подходили и говорили: мы вас не очень поняли, ведь насилие в семье-это не преступление», – говорит она.

Эксперты говорят, что проблема заключалась не только в том, что правоохранители – в большинстве своем мужчины – воспринимали семейное насилие через призму гендерных стереотипов вроде «Бьет – значит любит». Людям в форме не хватало конкретной статьи Уголовного кодекса, которая бы четко и однозначно устанавливала: насилие является преступлением, даже если оно происходит «в семейном кругу» и вроде никого кроме мужа и жены не касается.

Итак, теперь в Уголовный кодекс введена специальная статья, которая четко определяет, что умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении настоящего или бывшего супруга или другого лица, с которым виновный находится или находился в семейных или близких к ним отношениях, может грозить ему тюремным сроком вплоть до пяти лет.

Без согласия

Более того, отныне если любое преступление совершается в отношении супругов или другого лица, с которым виновный находится или находился в семейных или близких к ним отношениях, то это будет считаться отягчающим обстоятельством. И наказание за него будет больше, чем если бы жертвой стал случайный человек.

Например, наказание за изнасилование по Уголовному кодексу – от трех до пяти лет лишения свободы. Если же жертвой насильника стала его жена или партнерша, нынешняя или бывшая, – новый закон предусматривает для него наказание в виде тюрьмы на срок от пяти до десяти лет.

«Преступления, совершенные в лоне семьи самыми близкими людьми, которые попадают в круг доверия жертвы, безусловно имеют тяжелые психологические последствия, приводят к большим страданиям», – объясняет Анна Христова.

Правозащитница из львовской организации «Центр «Женские перспективы» Галина Федькович тоже положительно оценивает это нововведение и говорит, что для многих правоохранителей в ее практике именно словосочетание «изнасилование мужем жены» казалось нонсенсом.

Она обращает внимание на другое «революционное» положение закона: изменение подхода к самому понятию изнасилования. Если в старой редакции Уголовного кодекса так называли половой акт, совершенный с применением физической силы или угроз, то теперь в Украине будет применяться европейский подход: изнасилование – это проникновение в тело партнера без его добровольного согласия.

«Все люди разные. Кто-то в рискованной для жизни ситуации будет драться и защищаться, кто-то будет убегать, кто-то просто оцепенеет. По делам об изнасиловании к потерпевшей часто возникают вопросы: почему ты не убегала, не сопротивлялась? К обидчику почему-то вопросов не возникает. Новая редакция Уголовного кодекса не оставляет сомнений: не было добровольного согласия на секс – значит, имеем дело с изнасилованием», – говорит правозащитница.

Горячая линия

Согласно новым законам, государство обязано открыть достаточное количество приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия, а также ввести круглосуточную «горячую линию», операторы которой принимали бы информацию о преступлениях и безотлагательно передавали ее полицейским, а также давали консультации и помощь жертвам такого насилия.

«Главная проблема приютов сейчас – это то, что их нет», – описывает нынешнюю ситуацию в Украине Оксана Покальчук. По ее словам, в пяти областях Украины нет ни одного места, где могла бы найти приют женщина, пострадавшая от домашнего насилия.

«Вторая проблема, что чаще всего в такие приюты обращаются женщины с маленькими детьми. Большинство же существующих государственных приютов женщин с детьми просто не пускают, аргументируя это тем, что они не приспособлены для малышей. Женщина вынуждена возвращаться к мужу-тирану, или замерзать на улице возле стен приюта, есть и такие истории», – говорит она.

Новые законы должны изменить эту ситуацию, резюмирует Покальчук.

Она призывает и не преуменьшать значение государственной «горячей линии» по вопросам домашнего насилия. В идеале, говорит правозащитница, плакаты с информацией о «колл-центрах» будут висеть на каждом райотделе полиции, в каждом сельсовете, и у жертв такого насилия появится больше возможностей быть услышанными.

Не приближаться

Новые законы предусматривают, что полицейские, прибывшие на вызов, связанный с применением домашнего насилия, должны будут оценить риски повторного насилия и, в случае необходимости, применить срочное запретительное предписание.

Другими словами, обидчика могут обязать немедленно покинуть место, где произошел акт насилия, и запретить приближаться к нему на определенное расстояние. Обидчику могут запретить переписываться или звонить жертве.

«Важно, что полиция сможет выносить это предписание на свое усмотрение, даже без заявления потерпевших лиц», – говорит Галина Федькович.

Максимальный срок действия предписания, которое выносят полицейские, составляет десять дней. Однако решением суда оно может быть продлено даже до года.

Оксана Покальчук с Amnesty International называет введение в Украине таких предписаний «прорывом».

«Теперь женщине в таких случаях не надо сгребать свои вещи в одну сумку, еду для ребенка в другую и среди ночи идти в какой-нибудь приют, которого поблизости может и не оказаться. Оставить место, где произошло насилие, должен будет именно обидчик», – говорит она.

Дети-свидетели = дети-жертвы

Отдельно в фокусе новых законов находятся дети, которым, говорят эксперты, раньше уделялось явно недостаточно внимания в рамках борьбы с домашним насилием.

«Раньше, если ребенок видел, как Вася избил Машу или, хуже того, убил ее, то в лучшем случае его направляли к психологу. А могли и не направить. По новому закону, ребенок, ставший свидетелем насилия в семье, получает статус пострадавшего и весь связанный с этим объем услуг и защиты от государства», – говорит Оксана Покальчук.

Кроме того, в Уголовном кодексе появляется положение о том, что совершение любого насильственного преступления в присутствии малолетнего ребенка является отягчающим обстоятельством, которое автоматически приведет к увеличению наказания для обидчика.

Смягчение для убийцы

Новые законы существенно меняют понимание Уголовным кодексом смягчающих и отягчающих обстоятельств в крайне драматических ситуациях сожительства.

Ранее, объясняет Анна Христова, которая принимала участие в подготовке этих законопроектов, среди смягчающих обстоятельств при рассмотрении, например, дел об убийствах значилось «совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного аморальными действиями потерпевшего».

Работало это так. Женщина изменяет мужу, разъяренный муж застает ее во время измены. Он убивает ее, и ее «аморальное поведение» рассматривалось судом в качестве смягчающего обстоятельства при определении наказания мужчине», – рассказывает она.

Однако, по ее словам, европейская практика запрещает смягчение ответственности за «убийства из ревности», из-за чьего-то аморального поведения или определенных обычаев.

Поэтому такое «смягчающее обстоятельство» из Уголовного кодекса убрали.

Зато внесли другое: на смягчение приговора обвиняемое лицо может рассчитывать, если преступление было совершено под влиянием сильного душевного волнения, вызванного жестоким обращением, или унижающим честь и достоинство лица, а также при наличии системного характера такого обращения, пыток со стороны потерпевшего».

По данным правозащитницы Галина Федькович, более половины женщин, осужденных за умышленное убийство или нанесение тяжелых телесных повреждений, убили или покалечили именно своих мужей или партнеров.

«В основном речь идет о длительной истории насилия: женщина обращалась в полицию, это не давало результатов, тянулось много лет. И в один прекрасный день это случалось... Очень часто в таких случаях речь идет о защите детей», – говорит она.

Раньше, говорит Федькович, суды зачастую рассматривали убийства женщинами своих обидчиков как «обычные» убийства, за которые предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Новые законы предусматривают, что наказанием за такое преступление станет до пяти лет тюрьмы.

Принуждение к браку

Некоторые нововведения, предусмотренные подписанными президентом законами, выглядят как реакция на изменения, которые происходят в современном мире и которые, вполне вероятно, могут стать актуальными, даже если сейчас таковыми не кажутся.

«Современный мир – это мир постоянной мобильности. Представители различных этнических групп, прибывающих в Европу, приносят с собой определенные практики, которые не были традиционными для здешнего общества. Именно поэтому в европейском законодательстве появляются статьи о мутиляции – умышленном увечьи женских гениталий», – говорит ВВС Анна Христова.

Свежие украинские законы о мутиляции прямым текстом не вспоминают, однако они приравнивают увечье гениталий до нанесения тяжких телесных повреждений, наказывающимся заключением на срок от пяти до восьми лет.

Новые законы вводят в Уголовный кодекс и понятие «принуждение к браку», присущее, по словам экспертов, скорее мусульманским странам.

«Насколько эта практика присуща или неприсуща Украине трудно оценить, ведь никто таких исследований не проводил. Однако, насколько известно, эта практика применяется, например, в ромской общине. К тому же, мы не можем предсказать, какие миграционные процессы будут происходить в Украине в дальнейшем», – говорит ВВС Анна Христова.

Так или иначе, отныне принуждение лица к вступлению в брак наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Таким же сроком – и это, насколько можно понять из сообщений прессы, актуальнее для украинок, попавших в неприятные ситуации, прежде всего, в арабских странах, будет караться принуждение лица к выезду за границу с целью заключения брака, если это нанесло существенный вред потерпевшей.

Коррекция

Новые законы предусматривают создание в Украине инфраструктуры для коррекционных программ, направленных на «формирование у обидчика новой, неагрессивной психологической модели поведения в частных отношениях, ответственного отношения к своим поступкам и их последствиям».

Отношение к этим программам у правозащитников неоднозначное.

С одной стороны, говорят они, хорошо, что закон не оставляет обидчиков на произвол судьбы, и государство будет предоставлять им шанс исправиться и вернуться к нормальной жизни.

С другой, отмечает Галина Федькович, выделение бюджетных средств на программы с сомнительной эффективностью, которые будут реализовываться, вполне вероятно, неготовыми к этому специалистами, в ситуации, когда государство не полностью обеспечило потребности жертв домашнего насилия, кажется ей циничным.

Реестр

Новые законы предусматривают создание в Украине Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола, в который будут вноситься данные о каждом зафиксированном в государстве случае такого насилия.

В реестр попадут исчерпывающие данные об обидчике, жертве насилия и об обстоятельствах случая такого насилия.

Данные об обидчике будут храниться там в течение десяти лет после вступления в силу приговора суда. Если же человека, обвиняемого в домашнем насилии, оправдают, – информация о ней будет вычищена из реестра немедленно.

Эксперты говорят, что благодаря реестру наконец можно будет составить хотя бы приблизительное представление о масштабе проблемы домашнего насилия в Украине: цифры, озвучиваемые представителями власти и политиками сейчас, могут отличаться между собой в разы.

Скептики указывают на возможные проблемы, связанные с сохранением персональных данных жертв домашнего насилия.

«Домашнее насилие – это для женщин преимущественно большой стыд. И дети далеко не всегда хотят себя ассоциировать с этим. Часто жертвы насилия даже меняют место жительства, чтобы начать жизнь с чистого листа. И если речь идет о крупных городах, то эта система может работать. Но в маленьком городке или в селе – большая вероятность того, что информацию из реестра будут знать все, даже если ты этого не хочешь», – говорит Оксана Покальчук.

Возможно, именно из-за таких опасений Верховная Рада решила, что данные о жертвах домашнего насилия будут вноситься в реестр исключительно по их согласию.

Увидимся через год

Один из подписанных президентом законов вступает в силу сразу после публикации в «Голосе Украины». Изменения, касающиеся криминального блока, –через год, то есть ориентировочно в январе следующего года.

Наблюдатели объясняют это, прежде всего, тем, что реализация предусмотренных нововведений требует немало времени и ресурсов.

С другой стороны, теперь государство имеет достаточно времени, чтобы провести тренинги для правоохранителей и судей, которым предстоит существенно изменить свое отношение к проблемам, на которые долгое время просто закрывали глаза.

«Конечно, то, что закон вступит в силу аж за год – это плохо», – считает Оксана Покальчук из Amnesty International.

«Мы так и будем говорить: сколько еще женщин погибнет за этот год от домашнего насилия! Хотя, с другой стороны, может, и меньше. Об этих законах уже начали писать, и, может, в следующий раз кто-то не поднимет руку, потому что подумает: кто знает, вступил тот чертов закон в силу или нет, лучше не рисковать. А когда информация об этих законах дойдет до «районов», до маленьких деревень, – это может вообще привести к мини-революции на местах», – говорит она.

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