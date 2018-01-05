На Кипре заморозили $820 миллионов активов Ахметова

Украинскому бизнесмену Ринату Ахметову вручили распоряжение кипрского суда о замораживании 820 миллионов долларов его активов за длительный правовой спор по делу «Укртелекома».

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Financial Times.

Решение окружного суда Никосии, касающегося господина Ахметова и девяти других лиц, приняли 27 декабря. Financial Times получило копию решения от заявителя – Raga Establishment.

Raga Establishment, принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу «Укртелеком». Raga заявляет, что «Укртелеком» был продан господину Ахметову за $ 860 миллионов в 2013 году, в то время когда Ахметов заплатил только $ 100 миллионов.

В соответствии с распоряжение суда о замораживании, Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум $ 820,5 миллионов (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga будут оповещать заранее о некоторых крупных транзакциях.

В июне прошлого года Raga выиграла судебный спор в Лондонском международном арбитражном суде против компании Ахметова SCM Financial Overseas на основе параллельного судебного иска.

Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о замораживании активов до 8 января.

По оценке журнала «Forbes», состояние Ахметова в прошлом году составило 4,6 миллионов долларов. Его активы охватывают угольную промышленность, сталь, энергетику, телекоммуникации и донецкий футбольный клуб «Шахтер».

Среди активов, которые могут потенциально пострадать от замораживания – квартира в лондонском Гайд-парке, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.