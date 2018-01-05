На Буковине задержали воров, которые обокрали участника АТО

В Черновицкой области правоохранители задержали злоумышленников, которые обокрали участника АТО.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в области.

В Вижницкое отделение полиции обратился 52-летний житель села Банилов. Мужчина сообщил, что из его дома похитили мобильный телефон стоимостью 1600 грн.

На месте преступления полицейские установили, что накануне кражи к потерпевшему приходил в гости малознакомый и после этого пропал мобильный телефон. Оперативники начали поиски лица похитителя и похищенной вещи.

Проведенными розыскными мероприятиями правоохранителям удалось установить данные злоумышленника, а впоследствии и поймать его самого. Им оказался 34-летний житель села Кибаки Вижницкого района.

Нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Следователи у него изъяли похищенный им мобильный телефон.

Кроме этого, полицейские установили другого злоумышленника, который в декабре похитил у потерпевшего банковскую карту и снял с нее деньги в сумме 18 тыс грн. Вором оказался 46-летний односельчанин заявителя.

Открыты уголовные производства.

Продолжается досудебное расследование.

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