live
Aнонси
Андрій Боєчко, волонтер, засновник Ордену
Андрій Боєчко, волонтер, засновник Ордену "Народний герой"
5 січня, п'ятниця
КРИМ НАШ: ХТО ЗДАВ І ХТО ПОВЕРНЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ?
КРИМ НАШ: ХТО ЗДАВ І ХТО ПОВЕРНЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ?
5 січня, п'ятниця
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
6 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 5 января, 2018, 15:25 События
Читати новину українською
Михальчевський придумал схему выманивания у жителей Крыма украинских паспортов, – СМИ

«Экс-министр здравоохранения т.н. «Республики Крым» Петр Михальчевський придумал схему по изъятию у местных жителей украинских паспортов.

«Экс-министр» скрывался на окраине Киева, в многоэтажке. Просто сейчас сотрудники СБУ проводят у него обыски, сообщает «Прямой».

По информации канала, Михальчевський получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года, после аннексии полуострова. Впрочем, «министром» он пробыл лишь несколько месяцев.

Впоследствии его сняли с должности. Это было связано с его некомпетентной работой: речь шла о том, что он якобы требовал деньги за медуслуги от жителей Автономной Республики Крым.

«Что интересно: собственно, этого человека, Петра Михальчевського, называют одним из тех, кто придумал очень интересную схему, как выманить у украинцев украинские паспорта. Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт», – отмечается в сообщении.

Напомним, сотрудники СБ Украины задержали в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. «Республики Крым» Петра Михальчевского.
оккупированный КрымпаспортаПетр Михальчевский
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-05 17:14:04