Михальчевський придумал схему выманивания у жителей Крыма украинских паспортов, – СМИ

«Экс-министр здравоохранения т.н. «Республики Крым» Петр Михальчевський придумал схему по изъятию у местных жителей украинских паспортов.

«Экс-министр» скрывался на окраине Киева, в многоэтажке. Просто сейчас сотрудники СБУ проводят у него обыски, сообщает «Прямой».

По информации канала, Михальчевський получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года, после аннексии полуострова. Впрочем, «министром» он пробыл лишь несколько месяцев.

Впоследствии его сняли с должности. Это было связано с его некомпетентной работой: речь шла о том, что он якобы требовал деньги за медуслуги от жителей Автономной Республики Крым.

«Что интересно: собственно, этого человека, Петра Михальчевського, называют одним из тех, кто придумал очень интересную схему, как выманить у украинцев украинские паспорта. Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт», – отмечается в сообщении.

Напомним, сотрудники СБ Украины задержали в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. «Республики Крым» Петра Михальчевского.

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