Москаль: Никаких мини-ГЭС в Мукачево не допустим

Глава Закарпатья отметил, что решение горсовета Мукачево о строительстве мини-ГЭС будет отменено в суде.

Областная госадминистрация не допустит строительства никаких мини-гидроэлектростанций в Мукачево. Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, информирует пресс-служба ОГА.

«Мукачево одно из наиболее уязвимых городов Закарпатья относительно возможных подтоплений, это показал и катастрофический паводок 1998 года, когда в городе были разрушены сотни домов, и катастрофический паводок 2001 года, и даже последний паводок в декабре прошлого года.

Поэтому не может быть даже речи о строительстве на Латорице в пределах города мини-гидроэлектростанций, которые искусственно поднимут уровень воды и будут препятствовать быстрому прохождению паводковых вод. Закарпатье уже обожглось на мини-ГЭС в горных районах, это знает вся область. И когда мукачевский горсовет проводит тайные общественные слушания, которые в ручном режиме дают добро на строительство мини-гидроэлектростанций, и уже даже готов проект решения о разработке детального плана для строительства нескольких мини-ГЭС, то у меня возникает вопрос – насколько жадными надо быть, чтобы ради наживы за счет «зеленого тарифа» подвергать опасности своих жителей?

Если мукачевская власть не в состоянии защитить горожан от мини-ГЭС со всеми вытекающими, то это сделает областная госадминистрация. В случае принятия решения о разрешении на строительство мини-ГЭС, оно будет обжаловано и отменено в судебном порядке», – прокомментировал Геннадий Москаль.

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