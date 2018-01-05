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пятница, 5 января, 2018, 21:11 Спорт
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Львовщина через неделю будет принимать международные соревнования по лыжным гонкам

В первой половине января 2018 года Учебно-спортивная база зимних видов спорта «Тисовец» Министерства обороны Украины в Сколевском районе Львовщины примет представительные официальные соревнования по лыжным гонкам.

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В частности на протяжении 12-14 января пройдут международные рейтинговые соревнования по программе Международной федерации лыжного спорта (FIS) по лыжным гонкам.

А с 11 до 17 января продлится чемпионат Украины 2018 года по лыжным гонкам, сообщает sport-oda.lviv.ua.

 
Спорт ЛьвовщиныЛыжные гонкиЛыжный спорт FISЧемпионат Украины
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