Львовщина через неделю будет принимать международные соревнования по лыжным гонкам

В первой половине января 2018 года Учебно-спортивная база зимних видов спорта «Тисовец» Министерства обороны Украины в Сколевском районе Львовщины примет представительные официальные соревнования по лыжным гонкам.

В частности на протяжении 12-14 января пройдут международные рейтинговые соревнования по программе Международной федерации лыжного спорта (FIS) по лыжным гонкам.

А с 11 до 17 января продлится чемпионат Украины 2018 года по лыжным гонкам, сообщает sport-oda.lviv.ua.

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