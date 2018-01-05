Компания Apple признала, что процессоры в ее устройствах потенциально уязвимые

Американская компания Apple признала потенциальную уязвимость своих устройств перед выявленными ошибками в процессорах Intel, AMD и ARM.

Об этом говорится в пресс-службе компании, передает «Общественное».

Уязвимости позволяют хакерам доступ к конфиденциальной информации в базе данных, и они таким образом могут завладеть логинами и паролями пользователя.

При этом в Apple подчеркнули, что пока не было зафиксировано ни одной вредоносной программы, которая бы воспользовалась этой уязвимостью. Однако компания просит своих клиентов загружать приложения только с официальных и надежных источников – например App Store.

Apple выпустила обновленную программу защиты и заявила, что заражению могут подлежать все устройства, кроме Apple Watch. Также Apple пообещала выпустить защищенное обновление для браузера Safari.

Ранее специалисты обнаружили в процессорах Intel серьезные уязвимости, через которые хакеры могут выкрасть из памяти ядра пароли, логины и другую конфиденциальную информацию.

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