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пятница, 5 января, 2018, 15:38 События
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Javelin передадут частей ВСУ, расположение которых подальше от фронта, – WSJ
Американская противотанковая ракета Javelin. Фото: Dialog.ua
Американская противотанковая ракета Javelin. Фото: Dialog.ua

США планируют передать ПТРК Javelin частей Вооруженных сил Украины, которые расположены подальше от фронта.

Об этом, ссылаясь на источники The Wall Street Journal, передает «Голос Америки».

Американские официальные лица говорят, что они внимательно изучают дело передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому ею будут оснащены части, что расположены далеко от фронта, чтобы ее не было использовано для наступательных операций, и чтобы она не попала в руки врага, цитирует материал издания.

В 2014 году, когда США передали Украине радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок во время боев за Дебальцево, оказалась в российских руках.

Тогда, представитель вооруженных сил Украины сообщил американской стороне, что были уничтожены части радарной системы перед отступлением войск.

Кроме того, американское оборудование после российского вторжения в Грузию в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые части можно было купить даже на черном рынке в Тбилиси.
ВСУоружиеJavelin
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2018-01-05 17:13:48