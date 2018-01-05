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пятница, 5 января, 2018, 17:02 Экономика
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Экспорт отечественной электроэнергии вырос на 34%

За 11 месяцев 2017 года Украина нарастила экспорт электроэнергии на 34,4% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, за январь-ноябрь 2017 года Украина экспортировала электроэнергии в объеме 4 млрд 707,6 млн кВт/ч, что на 34,4% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

При этом производство електроенргії за указанный период выросло на 1 млрд 504,6 млн кВт/час. или на 1,1%, по сравнению с январем-ноябрем 2016 года.

Напомним, электроэнергия в 2018 году подорожает почти на 16%.
электроэнергия
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2018-01-05 17:13:22