Эксперт спрогнозировал цены на хлеб в Украине

Цена на социальный, то есть, самый дешевый хлеб, в этом году будет постоянно расти. Поднятие минимальной заработной платы на 16% и девальвация гривны в декабре на 3% вызовет рост цены на такой хлеб в январе – феврале на 10%. Таким образом, на начало марта килограмм белого и черного обойдется более чем в 14 грн за килограмм.

Об этом в Facebook сообщил Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он отмечает, что в 2017 году социальные сорта черного и белого хлеба подорожали на 2,4 грн, или на 22%. Поэтому отныне среднестатистическая цена социального хлеба составляет 13 грн за килограмм.

«Большинство людей, которые читают эти строки, не знают стоимости социального хлеба. И это хорошо для их семей. Но для значительной части украинцев другого хлеба никогда не существовало, как не существует жизни на Марсе в форме цивилизации», – написал Дорошенко.

Он подчеркивает, что для тех, кто работает, одновременное поднятие стоимости хлеба и заработной платы является нормальным.

«А для 38% населения, которое живет на социальные выплаты, в том числе для пенсионеров, оно является заоблачным, учитывая, что пенсии растут со значительным опозданием и меньшими темпами. Поэтому большинство украинцев не надеется на консолидированную пенсионную систему и полагается лишь на собственные силы. Поэтому и теневой сектор экономики, который сейчас оценивается в 40%, будет жить своей жизнью еще много лет», – считает Дорошенко.

Эксперт убежден, что если в Украине не снизят НДС на продукты до среднего уровня ЕС – 5-7%, то дистанция в цене на хлеб в Украине и ЕС не только сократится. Она начнет увеличиваться в пользу более низких цен в Европе.

Дорошенко напоминает, что причинами внезапных и бурных событий в последние числа декабря в Иране называют рост цен и коррупцию на фоне ожиданий людей относительно поднятия уровня жизни после так называемой «ядерной» сделки.

«В Украине снижение уровня жизни не повлечет никаких социальных последствий, если они не сложатся на политические события. История нашей страны доказала, что наши граждане резко реагируют лишь на несправедливость. Наше общество избрало для себя путь развития. Главное, чтобы вожди движения Украины к ЕС не водили нас 40 лет по экономической пустыне, как водил Моисей по пустыне свой народ. Потому что мы уже живем на своей земле», – написал Дорошенко.

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