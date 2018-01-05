Дело против Саакашвили скоординировано властями Украины, России и Грузии, – Доний

Михеил Саакашвили стал личным оппонентом трех президентов: украинского, грузинского и российского. В одиночку руководство ни одного из этих государств не смогли одолеть Саакашвили. Поэтому сейчас выглядит так, как будто у них есть общий план.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK заявил политический эксперт Олесь Доний.

Сегодня в Тбилиси состоялся суд в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Согласно его решения, политика приговорили к трем годам лишения свободы по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

«Бесспорно, это печальная новость. Возникает впечатление, что мы имеем дело с координированными действиями руководства трех государств по совместному оппоненту. Не секрет, что Михеил Саакашвили стал в оппозицию к руководству трех государств: Грузии, где он был президентом, России, с которой воевал, будучи президентом Грузии, и в Украине, где он выдвинул претензий в отношении коррумпированных действий нынешней власти», – отметил Олесь Доний.

Он отметил, что в одиночку руководители каждого из этих трех государств не смогли одолеть Михеила Саакашвили, поэтому решили скоординировать свои действия.

«Впечатление такое, что они имеют общий план и возможности обуздать единого мощного оппонента. Он оппонирует сразу трем президентам. Я когда анализировал договор о правовой помощи между Украиной и Грузией. Там вопрос экстрадиции касается граждан этих государств», – рассказывает эксперт.

По его словам, исключением является случай, когда гражданин Грузии получает гражданство Украины или наоборот, тогда этот человек не поддается экстрадиции.

«Мы видим, что действия Президента Порошенко, который сначала предоставил гражданство Саакашвили, а потом сам же и лишил его, делают любые обвинения, которые заканчиваются судебным процессом и приговором со стороны Грузии», – убежден политический эксперт.

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