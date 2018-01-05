Бывшего «министра» оккупационного правительства Крыма подозревают в государственной измене

Бывшему «министру здравоохранения» подконтрольного Кремлю правительства Крыма Петру Михальчевскому официально сообщено о подозрении.

Об этом «Общественном» сообщила пресс-секретарь Прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Михальчевского подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена).

Он ознакомился с документом и подписал его в присутствии своего адвоката в Прокуратуре Автономной республики Крым. Далее будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Прокуратуру Михальчевский явился сам, с адвокатом, после того, как сегодня СБУ провела обыски в его киевском доме.

Утром 5 января стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.

СБУ заявила, что «экс-министр» принимал участие в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове на «посту» с марта по июнь 2014 года.

По информации отдельных СМИ. Михальчевський придумал схему по изъятию у местных жителей украинских паспортов.

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