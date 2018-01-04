Из-за теплой погоды озимые культуры – под угрозой

Теплая погода и отсутствие снега ставит озимые под угрозу.

Об этом сообщает Украгроконсалт.

«Сложившаяся ситуация на посевах озимых культур в последние дни, – достаточно сложна с точки зрения зимостойкости растений. Это связано с тем, что сейчас у них наблюдаются медленные ростовые процессы, которые повлекли за собой повышенные температуры», – говорят аналитики.

В частности, рост дневной температуры до 7-12 °С провоцирует активизацию физиологических процессов растений, откладывает или делает полностью невозможным состояние покоя, который характерен для этого периода. При отсутствии снежного покрова, который продержался всего 4-5 дней, резкое понижение температуры грозит повреждением посевов озимых культур морозами.

Интересно, что 26 декабря 2017 года в Киеве наблюдалась самая теплая ночь за 136 лет наблюдений, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.

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