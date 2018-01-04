Ирина Геращенко предлагает разработать «драконовские законы» за мусорную проблему

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко хочет ввести «людоедские штрафы» за выброс мусора в несанкционированных местах и «драконовские законы», которые заставят местные власти заниматься экологическими проблемами.

Об этом она написала на своей странице в Facebook после того, как прогулялась по берегу Десны, где было очень намусорено.

«Почему-то уверена, что среди этих негодяев, которые загрязняют украинскую землю – большинство вечно всем недовольны и привыкли, что им все должны, а у них – только права и никаких обязанностей. В том числе – любить свою землю и с уважением относиться к природе, к среде», – пишет Геращенко.

Она отметила, что поддерживает самые жесткие наказания за выбрасывание мусора в не установленных местах.

«Я за самое жесткое наказание и людоедские штрафы за мусор. Также я за штрафы местной власти, которая не оборудуют мусорными баками места общего пользования. Сейчас, после децентрализации, на местах остаются большие средства от экологического сбора? Почему местная власть хоть часть из них не тратит на сбор и утилизацию мусора? Не ставит таблички – напоминания о недопустимости мусорить? Не устраивает рейды против негодяев, которые захламляют окружающую среду?» – добавила политик.

Она подчеркнула, что готова с Минэкологии и профильными комитетами наработать соответствующие документы, которые будут побуждать местную власть больше заниматься проблемами окружающей среды.

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