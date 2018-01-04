В Италии с выставки похитили драгоценности королевской семьи Катара

В Венеции сегодня, 3 января, воры украли изысканные украшения из коллекции сокровищ индийских махараджей, которые были выставлены во Дворце Дожей.

Об этом сообщает The Telegraph, пишут «Украинские новости».

Ювелирные изделия – браслеты и бусы – были бесцеремонно украдены в последний день выставки, которая открылась в сентябре. Украшения взяли прямо с витрины один, или, возможно, двое мужчин, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако грабители сумели скрыться.

Объявленая стоимость украденных предметов на таможенных формах составляла всего около 30 000 евро, но на самом деле они, вероятно, стоили миллионы, сообщили источники в полиции итальянским СМИ.

На выставке под названием «Сокровища Моголов и Махарадж» продемонстрировали почти 300 предметов, охватывающих пять веков индийской мастерства.

Коллекция принадлежит члену правящей семьи Аль-Тани Катара, и когда она не демонстрируется на выставках по всему миру, находится под замком в Лондоне.

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