В Украине усовершенствуют порядок принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Документ направлен на обеспечение надлежащего исполнения решений о взыскании алиментов. Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, которые получают алименты.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, законов Украины «О дорожном движении», «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «О судебном сборе», «О Национальной полиции», «Об исполнительном производстве» и усовершенствован порядок взыскания алиментов.

Введены новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за 6 месяцев. В частности, Законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.

Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания – общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.