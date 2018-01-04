В соцсети раскритиковали перекрытия дороги до границы с Польшей

Корреспонденты соцсетей раскритиковали сегодняшнее перекрытие дороги к пункту пропуска Рава-Русская – Гребенне на границе с Польшей. По их данным, перекрывали движение «челноки», которые возят в Польшу сигареты и водку.

Об этом сообщает IA ZIK.

По данным патрульной полиции Львовщины перекрытие продолжалось около двух часов – с 11.00 до 13.00.

«...Выживают они відітєлі, а те кто за ним в очереди стоит, когда едет на работу тот не выживает???», – возмущается в Фейсбуке львовянин.

Скриншот facebook.com/groups/govarta1

«...Когда я очередной раз ехал на работу, подошли женщины лет 35 и просили взять пару пачек сигарет и водку. Я отказал и спросил: а почему им просто, через тех же знакомых в Польше не устроиться на работу? Ответ классический: А шо я дура? Я за неделю имею нормальные деньги и все возле дома», – пишет другой автор.

«Пусть едут в ту же Польшу на работу, если в Украине найти не могут. Но это же работать надо», – добавляет третий.

«Это преступники которые уже поколениями ничего не делают, а только сидят на контрабанде», – считает еще один мужчина, продолжая дискуссию.

Сегодня около 11.15 люди перекрыли дорогу к пункту пропуска Рава-Русская – Гребенне на границе с Польшей.

Как видно из фото, несколько десятков человек перекрыли движение до границы, ходя по пешеходному переходу.

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